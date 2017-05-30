20:54 30 мая 2017 2

Пушкина заявление Климкина удивило бы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя речь президента России Владимира Путина о княжне Анне Ярославне, заявил, что будет считать поэта Александра Пушкина украинцем. Запись появилась в аккаунте политика в Twitter.

Климкин говорит, что проблема не в том, что Россия пытается «присвоить» княжну Анну Ярославну, а «в том, что действительно считает Анну Киевскую русской», передает RT.

«Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — написал украинский министр в Twitter.

Накануне, во время посещения выставки «300-летие поездки Петра I во Францию», Владимир Путин сказал президенту франции Эмманюэлю Макрону, что отношения России и Франции имеют более глубокие корни. Путин добавил, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции». В свою очередь президент Украины Петр Порошенко уже обвинил российского лидера в попытке «похитить» княжну в историю России.

Замдиректора Института славяноведения РАН, профессор Фёдор Успенский, в разговоре с «Национальной службой новостей» отметил, что разговоры о гражданстве и «паспортных данных» исторических деятелей XI века выглядят странными, поскольку этничность и гражданство — те категории, которые появились гораздо позже.

«Анна Ярославна была дочерью киевского князя — вот её „паспортные данные“, о которых можно говорить. А мать её была шведка, таким образом, Анна Ярославна была наполовину шведкой, — напоминает Успенский. — Она, будучи королевой Франции и наполовину шведкой, тем не менее, оставила подпись на рукописи, написанную кириллическим письмом. То есть, она себя считала русской княжной, вышедшей замуж за короля Франции».