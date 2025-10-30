Логотип РИА URA.RU
Трамп поставил оценку встрече с Си Цзиньпином

Трамп: встреча с Си Цзиньпином прошла на 12 баллов из 10
30 октября 2025 в 10:04
Встреча прошла на 12 баллов, заявил Трамп

Встреча прошла на 12 баллов, заявил Трамп

Фото: Official White House / Tia Dufour

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пусане прошла на 12 баллов по 10-балльной шкале. Об этом рассказал американский лидер в ходе разговора с журналистами.

«По шкале от 0 до 10 встреча с Си оценивается в 12 баллов», — заявил Трамп. Его слова приводит Clash Report в telegram-канале.

