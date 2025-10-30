Украина выпустила почти 200 беспилотников по России
30 октября 2025 в 09:57
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО нейтрализовали 170 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России. Вражеские дроны были перехвачены над российскими регионами. Большая часть удара ВСУ взяло на себя приграничье.
