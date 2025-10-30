Трамп высказался по поводу ядерных испытаний
Трамп: время и место проведения ядерных испытаний будут названы позже
30 октября 2025 в 09:58
У США есть полигоны для испытания ядерного оружия, заявил Трамп
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп заявил, что позже назовет время и место проведения ядерных испытаний. Об этом лидер Штатов заявил после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Помимо этого, Трамп отметил, что у них есть испытательные полигоны для ядерного оружия. Однако пока место не будет названо. Американский лидер рассказал это в эфире телеканала Fox News.
