«Уже более месяца мы ищем один немецкий расчет снайперов, которые аккуратно, но пытаются заходить работать, но их постигнет все то же самое, что постигает любого немца, который вступает на русскую землю, останется в черноземе», — рассказал «Аид» РИА Новости. Операция проводится в рамках деятельности группировки войск «Север».

Поводом для начала поисковой операции стали перехваты радиопереговоров на немецком языке, зафиксированные бойцами «Ахмата» в зоне боевых действий. Как сообщил командир, в Интернете появлялись сообщения о размещении в Германии листовок с призывом вступать в иностранный легион. На некоторых из них содержались лозунги о «реванше за 1945 год». Командир «Ахмата» предупредил, что зона боевых действий — это не «сафари» для охотников за военной славой. Здесь риск и ответственность одинакова для всех участников противостояния.