10:44 31 мая 2017 0

В Кабуле в результате взрыва пострадали несколько десятков человек Фото: Соцсети

Около 50 человек погибли и сотни оказались ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Теракт был совершен смертником возле посольств Германии и Индии.

По информации министерства здравоохранения Афганистана, пострадали 60 человек, они с различными травмами госпитализированы в местные больницы, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По последним данным, заминированный автомобиль взорвался у посольства Германии, недалеко от президентского дворца. По словам очевидцев, в домах выбиты стекла и двери.

Агентство Associated Press, ссылаясь на официальные данные, сообщает о 50 убитых и раненых. По данным СМИ, террористическую атаку устроил смертник, передвигавшийся на начинённом взрывчаткой автомобиле. Агентство «Пажвак» в Twitter сообщает о множестве убитых и более ста раненых.

28 апреля запрещенное в России афганское движение «Талибан» объявило о начале ежегодного весеннего наступления, напоминает «Лента.ру». В официальном сообщении талибы пообещали вести войну против «иностранных сил, их военной и разведывательной инфраструктуры и против их наемников внутри страны».