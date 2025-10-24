Как употреблять имбирь для профилактики простуд: лучшие рецепты для здоровья
Имбирь – природное оружие против воспалений, вирусов и даже бактерий
Имбирь давно заслужил статус суперфуда: он согревает, бодрит, стимулирует иммунитет и даже может повышать уровень тестостерона. И главное — имбирные напитки способны «поднять на ноги» и помочь организму. URA.RU составило топ-10 рецептов имбирных напитков, без которых не обойтись осенью.
Что представляет собой имбирь
Имбирь — это многолетнее травянистое растение, корень которого широко используется в кулинарии, медицине и косметологии. Вот ключевые характеристики:
Основные сведения:
- Происхождение — родом из Юго-Восточной Азии
- Вид — корнеплод с плотной светло-коричневой кожицей и желтой мякотью
- Вкус — острый, пряный, с характерной жгучестью
- Аромат — свежий, древесно-цитрусовый
Химический состав:
- Гингерол — основное биологически активное вещество
- Эфирные масла (1-3%)
- Витамины: С, В1, В2, В6
- Минералы: калий, магний, цинк, натрий
- Аминокислоты: триптофан, лизин
В 100 граммах имбиря содержится достаточно много калорий — 80. На 100 грамм:
- 1,8 грамма белка
- 0,8 грамма жира
- 15 грамм углеводов
- 2 грамма клетчатки
Имбирь богат антиоксидантами, которые уменьшают повреждение клеток кожи и воспаление
Польза имбиря для здоровья
Имбирь — настоящий природный лекарь. Вот основные эффекты, которые ему приписывают.
1. Стимулирует кровообращение
Имбирь активизирует кровоток, улучшает питание тканей и помогает организму согреваться. «Именно поэтому он незаменим осенью и зимой — быстро возвращает ощущение тепла изнутри», — подчеркнула URA.RU диетолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.
2. Повышает иммунитет
В корне содержатся гингеролы — активные вещества, которые укрепляют защитные силы организма. Имбирный чай помогает справляться с простудой и вирусами.
3. Улучшает пищеварение
Продукт способствует выработке ферментов, снимает тошноту и вздутие, облегчает пищеварение. «В народной медицине имбирь используют при тошноте, в том числе у беременных — но, конечно, после консультации с врачом», — уточнила эксперт.
4. Является природным афродизиаком
Имбирь издавна считался стимулятором мужской силы. «Еще Авиценна писал, что имбирь усиливает половую активность, помогает выработке тестостерона и улучшает кровенаполнение органов», — рассказала она. Так что суши с имбирем и мидиями, по словам эксперта, — «идеальный вариант для удачного свидания».
5. Помогает при переохлаждении
Если вы замерзли или чувствуете начало простуды, горячий чай с имбирем поможет быстрее восстановиться. «Он отлично прогревает и запускает иммунную реакцию. Два стакана имбирного чая в день могут стать хорошей профилактикой в холодное время года», — посоветовала специалист.
Польза и противопоказания
Показания / когда имбирь полезен:
- при легком похолодании — как согревающий напиток;
- при сезонных ОРВИ в качестве профилактики (в разумных дозах);
- для улучшения пищеварения и при чувстве тошноты;
- как компонент для укрепления иммунитета в сочетании с ягодами (облепиха, лимон).
Противопоказания и предостережения:
- Дети до 3 лет — имбирь не рекомендуется;
- заболевания ЖКТ (язва, гастрит с повышенной секрецией) — имбирь может вызвать обострение;
- сердечно-сосудистые и почечные заболевания — осторожность из-за стимулирующего действия на кровообращение;
- гипертония — имбирь может частично повышать кровяное давление или взаимодействовать с препаратами;
- аллергия — возможны реакции у чувствительных людей;
- беременность — при тошноте имбирь иногда рекомендуют, но только после консультации с врачом и в ограниченных дозах;
- взаимодействие с лекарствами — имбирь может влиять на действие препаратов для регулирования давления и антикоагулянтов — проконсультируйтесь с врачом.
«Имбирь повышает кровообращение и может взаимодействовать с препаратами, поэтому людям с хроническими болезнями и тем, кто принимает лекарства, нужно быть осторожными и посоветоваться с лечащим врачом», — подчеркивает эксперт.
Где использовать имбирь
Имбирь — универсальная приправа, известная во всем мире. Ее активно используют в Индии, Китае, Таиланде, Европе и Америке. «Его добавляют куда угодно — от сладких блюд до соленых. Особенно популярен он в рождественском печенье и имбирных пряниках», — напомнила специалист.
Имбирь отлично сочетается с:
- фруктами — яблоками, апельсинами, инжиром, ананасом, кокосом, бананами, черникой, персиками, абрикосами;
- овощами — тыквой, сладким картофелем (бататом), морковью, капустой, фасолью, перцем, баклажанами, нутом;
- белковыми продуктами — рыбой, креветками, свининой, уткой, кроликом, курицей, индейкой.
Также имбирь хорошо дружит с другими специями — корица, кардамон, тмин, чили, мускатный орех.
Домашняя соль с имбирем и куркумой
Оригинальная идея от эксперта — вкусная домашняя соль с имбирем и куркумой. «Я не люблю обычную соль, делаю ароматную: добавляю имбирь, сушеные травы, укроп, петрушку и куркуму. Последняя придает блюдам красивый желтый оттенок», — рассказала она. Такую соль можно использовать, например, для запеченного картофеля: «Если картошку запечь и потом посыпать этой солью, она получается ароматной и аппетитного золотистого цвета».
Сколько имбиря можно есть в день
- В Индии часто используют до 8 г свежего имбиря в сутки.
- В Европе ориентируют на приблизительно 4 г в день как безопасную норму для взрослого человека.
- Для чая: 1 чайная ложка натертого корня на стакан воды — вполне достаточная порция.
Эти нормы приблизительны; ориентируйтесь на самочувствие и рекомендации врача.
Как хранить имбирь
Свежий имбирь с неповрежденной кожицей может храниться в холодильнике почти месяц. Эксперт поделилась практичным способом: «Я натираю корень на мелкой терке, раскладываю по формочкам для льда и замораживаю. Потом складываю кубики в контейнер — удобно добавлять в чай или блюда, когда нужно». Также можно использовать сушеный имбирь — его расход должен быть в 2–4 раза меньше, чем свежего. Это удобно для выпечки и напитков.
Польза напитков с имбирем
Имбирные напитки:
- усиливают кровообращение и согревают в холодное время года,
- укрепляют иммунитет и защищают от вирусов,
- помогают пищеварению и ускоряют обмен веществ,
- снимают усталость и повышают тонус,
- действуют как мягкий афродизиак и антидепрессант.
Главное правило — умеренность: оптимальная норма — до 3–4 г свежего имбиря в день.
Как приготовить полезный имбирный чай: рецепт диетолога
Для простого и полезного напитка понадобится:
- свежий корень имбиря длиной 2–3 см (около 1 чайной ложки тертого);
- стакан кипятка;
- чайная ложка меда;
- немного лимонного сока;
- по желанию — долька яблока, апельсина или щепотка корицы.
Нужно настоять чай 10–15 минут, чтобы напиток вобрал полезные вещества, и пить медленно, наслаждаясь ароматом и теплом.
Топ-10 рецептов с имбирем
1. Классический имбирный чай с лимоном и медом
Польза имбирного чая с лимоном и медом огромна: он укрепляет иммунитет, помогает при первых признаках простуды, улучшает пищеварение и мягко согревает организм изнутри. Напиток обладает пряным вкусом с легкой остротой, а освежающая цитрусовая нотка лимона делает его особенно приятным и бодрящим.
Ингредиенты:
- Корень имбиря — 2 см
- Лимон — 2 ломтика
- Мед — 1 ч. ложка
- Вода — 250 мл
Приготовление: Имбирь натереть на мелкой терке, залить кипятком и настоять 10–15 минут. Добавить лимон и мед (мед лучше класть, когда чай немного остынет, чтобы сохранить полезные ферменты). Пить теплым, не спеша.
Этот напиток часто используют как домашнее средство при простуде из-за его полезных свойств
2. Имбирный чай с облепихой
Польза этого напитка огромная: он укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, улучшает состояние кожи и поддерживает сосуды. Вкус — яркий, солнечный, кисло-сладкий с легкой пряной горчинкой от имбиря, которая согревает и бодрит.
Ингредиенты:
- Облепиха — 100 г
- Свежий имбирь — 2 ч. ложки (тертый)
- Мед — 1 ст. ложка
- Вода — 500 мл
Приготовление: Разомните облепиху ложкой, добавьте тертый имбирь, залейте кипятком. Настоять 15 минут, затем добавить мед. Напиток можно подавать и горячим, и охлажденным — он одинаково вкусен в любом виде.
Это напиток укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов
3. Имбирный чай с апельсином и специями
Этот чай укрепляет сосуды, помогает бороться с сезонной апатией и поднимает настроение. Вкус напитка насыщенный, цитрусово-пряный, с легким ароматом Рождества, который согревает и создает уютную атмосферу.
Ингредиенты:
- Имбирь — 2 см
- Апельсин — 2–3 кружка
- Корица — 1 палочка
- Гвоздика — 3 бутона
- Мед — по вкусу
- Вода — 400 мл
Приготовление: Вскипятите воду, добавьте имбирь, корицу и гвоздику. Варите 5 минут, затем добавьте апельсин и дайте настояться 10 минут. Подавать с медом.
Апельсин является хорошим источником витамина С, имбирь оказывает противовоспалительное действие
4. Имбирный сироп от кашля
А этот сироп использовать можно вместо домашней аптечки на осень и зиму. Он мягко смягчает горло, облегчает кашель и снимает воспаление, помогая организму быстрее справляться с простудой. Вкус у сиропа приятный, пряно-сладкий, с легкой остротой имбиря, которая придает ему бодрящий оттенок.
Ингредиенты:
- Имбирь — 100 г
- Мед — 100 мл
- Лимонный сок — 2 ст. ложки
Приготовление: Имбирь натереть, отжать сок через марлю. Смешать с медом и лимонным соком. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 ч. ложке 2–3 раза в день.
Сироп помогает разжижать мокроту при влажном кашле и успокаивать першение и раздражение при сухом кашле
5. Имбирный чай с куркумой
Этот чай обладает мощным противовоспалительным действием, помогает при переутомлении, поддерживает здоровье суставов и стимулирует иммунитет. Куркума в составе напитка работает особенно эффективно, если ее сочетать с перцем и небольшим количеством жиров — так активные вещества усваиваются лучше. Вкус у чая теплый, сливочный, с легкими землистыми нотками специй.
Ингредиенты:
- Молоко (или растительное) — 250 мл
- Имбирь (тертый) — 1 ч. ложка
- Куркума — 0,5 ч. ложки
- Мед — по вкусу
- Щепотка черного перца
Приготовление: Смешайте все ингредиенты, нагрейте (не кипятить), затем дайте настояться 5 минут. Пить теплым на ночь — идеально расслабляет и укрепляет иммунитет.
Имбирь и куркума — это две близкие специи, которые усиливают действие друг друга
6. Имбирный напиток с яблоком и корицей
Имбирь стимулирует обмен веществ и помогает организму справляться с простудой, а яблоко и корица добавляют мягкую сладость и согревающий аромат. Напиток также помогает поддерживать уровень сахара в норме, мягко регулируя работу организма и создавая ощущение легкости и бодрости.
Ингредиенты:
- Яблоко — 1 шт.
- Имбирь — 1 ч. ложка
- Корица — 1 палочка
- Мед — по вкусу
- Вода — 400 мл
Приготовление: Яблоко нарезать, добавить имбирь и корицу, залить кипятком. Варить 5–7 минут, настоять еще 10. Добавить мед перед подачей.
Он помогает при простуде, улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм и может снижать уровень холестерина
7. Имбирный отвар с шиповником
Этот напиток — витаминная бомба. Шиповник богат витамином C, а имбирь усиливает его действие, стимулируя кровообращение и поддерживая сердечно-сосудистую систему. Такой отвар помогает повысить общий тонус организма, укрепляет иммунитет и заряжает энергией на весь день.
Ингредиенты:
- Шиповник — 2 ст. ложки
- Имбирь — 1 ч. ложка (тертый)
- Вода — 500 мл
Приготовление: Ягоды шиповника слегка раздавить, добавить имбирь и залить кипятком. Варить 10 минут, настоять 20. Процедить и пить в теплом виде.
Он помогает укрепить иммунитет, снимает воспаления и обладает общеукрепляющим действием, так как содержит много витаминов, особенно витамин C
8. Пряный имбирный чай с кардамоном
Такой чай помогает проснуться, прогоняет сонливость и бодрит весь организм. Имбирь стимулирует обмен веществ и пищеварение, а кардамон придает напитку яркий восточный аромат и мягкую пряность.
Ингредиенты:
- Имбирь — 2 см
- Кардамон — 2 зерна
- Лимон — 1 долька
- Мед — по вкусу
- Вода — 300 мл
Приготовление: Имбирь и кардамон залить кипятком, настоять 10–15 минут. Добавить лимон и мед. Пить небольшими глотками, наслаждаясь ароматом.
Вместе имбирь и кардамон создают очень насыщенный вкус, который бодрит и согревает, и к тому же имеет много полезных свойств
9. Имбирный напиток с мятой и мелиссой
Этот напиток одновременно бодрит и расслабляет, делая каждый глоток гармоничным и приятным. Имбирь мягко согревает организм, а мята и мелисса успокаивают нервную систему, снимают тревожность и помогают лучше уснуть.
Ингредиенты:
- Имбирь — 1 ч. ложка
- Листья мяты — 5–6 шт.
- Мелисса — 1 веточка
- Мед — по вкусу
- Вода — 400 мл
Приготовление: Имбирь и травы залить кипятком, настоять 15 минут. Добавить мед. Можно пить теплым вечером — прекрасно расслабляет.
Мята и мелисса известны своим расслабляющим действием, помогают успокоить нервы, улучшить настроение и способствуют крепкому сну
10. Имбирный напиток с прополисом
Напиток помогает организму быстрее справляться с простудой и поддерживает общий тонус. Имбирь согревает, улучшает кровообращение и стимулирует иммунитет, а прополис добавляет природную антибактериальную силу, повышая сопротивляемость вирусам.
Ингредиенты:
- Имбирный сок — 2 ст. ложки
- Мед — 1 ст. ложка
- Настойка прополиса — 10 капель
- Теплая вода — 150 мл
Приготовление: Смешать все ингредиенты, тщательно размешать. Пить утром натощак для укрепления иммунитета или при первых признаках простуды.
Имбирь помогает согреть, снять воспаление и облегчить кашель, а прополис, как природный антибиотик, борется с бактериями и ускоряет заживление
