Как употреблять имбирь для профилактики простуд: лучшие рецепты для здоровья

Имбирь – природное оружие против воспалений, вирусов и даже бактерий

Имбирь давно заслужил статус суперфуда: он согревает, бодрит, стимулирует иммунитет и даже может повышать уровень тестостерона. И главное — имбирные напитки способны «поднять на ноги» и помочь организму. URA.RU составило топ-10 рецептов имбирных напитков, без которых не обойтись осенью.

Что представляет собой имбирь

Имбирь — это многолетнее травянистое растение, корень которого широко используется в кулинарии, медицине и косметологии. Вот ключевые характеристики:

Основные сведения:

Происхождение — родом из Юго-Восточной Азии Вид — корнеплод с плотной светло-коричневой кожицей и желтой мякотью Вкус — острый, пряный, с характерной жгучестью Аромат — свежий, древесно-цитрусовый

Химический состав:

Гингерол — основное биологически активное вещество

Эфирные масла (1-3%)

Витамины: С, В1, В2, В6

Минералы: калий, магний, цинк, натрий

Аминокислоты: триптофан, лизин

В 100 граммах имбиря содержится достаточно много калорий — 80. На 100 грамм:

1,8 грамма белка

0,8 грамма жира

15 грамм углеводов

2 грамма клетчатки

Имбирь богат антиоксидантами, которые уменьшают повреждение клеток кожи и воспаление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Польза имбиря для здоровья

Имбирь — настоящий природный лекарь. Вот основные эффекты, которые ему приписывают.

1. Стимулирует кровообращение

Имбирь активизирует кровоток, улучшает питание тканей и помогает организму согреваться. «Именно поэтому он незаменим осенью и зимой — быстро возвращает ощущение тепла изнутри», — подчеркнула URA.RU диетолог, анти-эйдж терапевт Лариса Никитина.

2. Повышает иммунитет

В корне содержатся гингеролы — активные вещества, которые укрепляют защитные силы организма. Имбирный чай помогает справляться с простудой и вирусами.

3. Улучшает пищеварение

Продукт способствует выработке ферментов, снимает тошноту и вздутие, облегчает пищеварение. «В народной медицине имбирь используют при тошноте, в том числе у беременных — но, конечно, после консультации с врачом», — уточнила эксперт.

4. Является природным афродизиаком

Имбирь издавна считался стимулятором мужской силы. «Еще Авиценна писал, что имбирь усиливает половую активность, помогает выработке тестостерона и улучшает кровенаполнение органов», — рассказала она. Так что суши с имбирем и мидиями, по словам эксперта, — «идеальный вариант для удачного свидания».

5. Помогает при переохлаждении

Если вы замерзли или чувствуете начало простуды, горячий чай с имбирем поможет быстрее восстановиться. «Он отлично прогревает и запускает иммунную реакцию. Два стакана имбирного чая в день могут стать хорошей профилактикой в холодное время года», — посоветовала специалист.

Польза и противопоказания

Показания / когда имбирь полезен:

при легком похолодании — как согревающий напиток;

при сезонных ОРВИ в качестве профилактики (в разумных дозах);

для улучшения пищеварения и при чувстве тошноты;

как компонент для укрепления иммунитета в сочетании с ягодами (облепиха, лимон).

Противопоказания и предостережения:

Дети до 3 лет — имбирь не рекомендуется;

— имбирь не рекомендуется; заболевания ЖКТ (язва, гастрит с повышенной секрецией) — имбирь может вызвать обострение;

(язва, гастрит с повышенной секрецией) — имбирь может вызвать обострение; сердечно-сосудистые и почечные заболевания — осторожность из-за стимулирующего действия на кровообращение;

— осторожность из-за стимулирующего действия на кровообращение; гипертония — имбирь может частично повышать кровяное давление или взаимодействовать с препаратами;

— имбирь может частично повышать кровяное давление или взаимодействовать с препаратами; аллергия — возможны реакции у чувствительных людей;

— возможны реакции у чувствительных людей; беременность — при тошноте имбирь иногда рекомендуют, но только после консультации с врачом и в ограниченных дозах;

— при тошноте имбирь иногда рекомендуют, но только после консультации с врачом и в ограниченных дозах; взаимодействие с лекарствами — имбирь может влиять на действие препаратов для регулирования давления и антикоагулянтов — проконсультируйтесь с врачом.

«Имбирь повышает кровообращение и может взаимодействовать с препаратами, поэтому людям с хроническими болезнями и тем, кто принимает лекарства, нужно быть осторожными и посоветоваться с лечащим врачом», — подчеркивает эксперт.

Где использовать имбирь

Имбирь — универсальная приправа, известная во всем мире. Ее активно используют в Индии, Китае, Таиланде, Европе и Америке. «Его добавляют куда угодно — от сладких блюд до соленых. Особенно популярен он в рождественском печенье и имбирных пряниках», — напомнила специалист.

Имбирь отлично сочетается с:

фруктами — яблоками, апельсинами, инжиром, ананасом, кокосом, бананами, черникой, персиками, абрикосами;

овощами — тыквой, сладким картофелем (бататом), морковью, капустой, фасолью, перцем, баклажанами, нутом;

белковыми продуктами — рыбой, креветками, свининой, уткой, кроликом, курицей, индейкой.

Также имбирь хорошо дружит с другими специями — корица, кардамон, тмин, чили, мускатный орех.

Домашняя соль с имбирем и куркумой

Оригинальная идея от эксперта — вкусная домашняя соль с имбирем и куркумой. «Я не люблю обычную соль, делаю ароматную: добавляю имбирь, сушеные травы, укроп, петрушку и куркуму. Последняя придает блюдам красивый желтый оттенок», — рассказала она. Такую соль можно использовать, например, для запеченного картофеля: «Если картошку запечь и потом посыпать этой солью, она получается ароматной и аппетитного золотистого цвета».

Сколько имбиря можно есть в день

В Индии часто используют до 8 г свежего имбиря в сутки .

. В Европе ориентируют на приблизительно 4 г в день как безопасную норму для взрослого человека.

как безопасную норму для взрослого человека. Для чая: 1 чайная ложка натертого корня на стакан воды — вполне достаточная порция.

Эти нормы приблизительны; ориентируйтесь на самочувствие и рекомендации врача.

Как хранить имбирь

Свежий имбирь с неповрежденной кожицей может храниться в холодильнике почти месяц. Эксперт поделилась практичным способом: «Я натираю корень на мелкой терке, раскладываю по формочкам для льда и замораживаю. Потом складываю кубики в контейнер — удобно добавлять в чай или блюда, когда нужно». Также можно использовать сушеный имбирь — его расход должен быть в 2–4 раза меньше, чем свежего. Это удобно для выпечки и напитков.

Польза напитков с имбирем

Имбирные напитки:

усиливают кровообращение и согревают в холодное время года,

укрепляют иммунитет и защищают от вирусов,

помогают пищеварению и ускоряют обмен веществ,

снимают усталость и повышают тонус,

действуют как мягкий афродизиак и антидепрессант.

Главное правило — умеренность: оптимальная норма — до 3–4 г свежего имбиря в день.

Как приготовить полезный имбирный чай: рецепт диетолога

Для простого и полезного напитка понадобится:

свежий корень имбиря длиной 2–3 см (около 1 чайной ложки тертого);

стакан кипятка;

чайная ложка меда;

немного лимонного сока;

по желанию — долька яблока, апельсина или щепотка корицы.

Нужно настоять чай 10–15 минут, чтобы напиток вобрал полезные вещества, и пить медленно, наслаждаясь ароматом и теплом.

Топ-10 рецептов с имбирем

1. Классический имбирный чай с лимоном и медом

Польза имбирного чая с лимоном и медом огромна: он укрепляет иммунитет, помогает при первых признаках простуды, улучшает пищеварение и мягко согревает организм изнутри. Напиток обладает пряным вкусом с легкой остротой, а освежающая цитрусовая нотка лимона делает его особенно приятным и бодрящим.

Ингредиенты:

Корень имбиря — 2 см

Лимон — 2 ломтика

Мед — 1 ч. ложка

Вода — 250 мл

Приготовление: Имбирь натереть на мелкой терке, залить кипятком и настоять 10–15 минут. Добавить лимон и мед (мед лучше класть, когда чай немного остынет, чтобы сохранить полезные ферменты). Пить теплым, не спеша.

Этот напиток часто используют как домашнее средство при простуде из-за его полезных свойств Фото: URA.RU

2. Имбирный чай с облепихой

Польза этого напитка огромная: он укрепляет иммунитет, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, улучшает состояние кожи и поддерживает сосуды. Вкус — яркий, солнечный, кисло-сладкий с легкой пряной горчинкой от имбиря, которая согревает и бодрит.

Ингредиенты:

Облепиха — 100 г

Свежий имбирь — 2 ч. ложки (тертый)

Мед — 1 ст. ложка

Вода — 500 мл

Приготовление: Разомните облепиху ложкой, добавьте тертый имбирь, залейте кипятком. Настоять 15 минут, затем добавить мед. Напиток можно подавать и горячим, и охлажденным — он одинаково вкусен в любом виде.

Это напиток укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов Фото: URA.RU

3. Имбирный чай с апельсином и специями

Этот чай укрепляет сосуды, помогает бороться с сезонной апатией и поднимает настроение. Вкус напитка насыщенный, цитрусово-пряный, с легким ароматом Рождества, который согревает и создает уютную атмосферу.

Ингредиенты:

Имбирь — 2 см

Апельсин — 2–3 кружка

Корица — 1 палочка

Гвоздика — 3 бутона

Мед — по вкусу

Вода — 400 мл

Приготовление: Вскипятите воду, добавьте имбирь, корицу и гвоздику. Варите 5 минут, затем добавьте апельсин и дайте настояться 10 минут. Подавать с медом.

Апельсин является хорошим источником витамина С, имбирь оказывает противовоспалительное действие Фото: URA.RU

4. Имбирный сироп от кашля

А этот сироп использовать можно вместо домашней аптечки на осень и зиму. Он мягко смягчает горло, облегчает кашель и снимает воспаление, помогая организму быстрее справляться с простудой. Вкус у сиропа приятный, пряно-сладкий, с легкой остротой имбиря, которая придает ему бодрящий оттенок.

Ингредиенты:

Имбирь — 100 г

Мед — 100 мл

Лимонный сок — 2 ст. ложки

Приготовление: Имбирь натереть, отжать сок через марлю. Смешать с медом и лимонным соком. Хранить в холодильнике. Принимать по 1 ч. ложке 2–3 раза в день.

Сироп помогает разжижать мокроту при влажном кашле и успокаивать першение и раздражение при сухом кашле Фото: URA.RU

5. Имбирный чай с куркумой

Этот чай обладает мощным противовоспалительным действием, помогает при переутомлении, поддерживает здоровье суставов и стимулирует иммунитет. Куркума в составе напитка работает особенно эффективно, если ее сочетать с перцем и небольшим количеством жиров — так активные вещества усваиваются лучше. Вкус у чая теплый, сливочный, с легкими землистыми нотками специй.

Ингредиенты:

Молоко (или растительное) — 250 мл

Имбирь (тертый) — 1 ч. ложка

Куркума — 0,5 ч. ложки

Мед — по вкусу

Щепотка черного перца

Приготовление: Смешайте все ингредиенты, нагрейте (не кипятить), затем дайте настояться 5 минут. Пить теплым на ночь — идеально расслабляет и укрепляет иммунитет.

Имбирь и куркума — это две близкие специи, которые усиливают действие друг друга Фото: URA.RU

6. Имбирный напиток с яблоком и корицей

Имбирь стимулирует обмен веществ и помогает организму справляться с простудой, а яблоко и корица добавляют мягкую сладость и согревающий аромат. Напиток также помогает поддерживать уровень сахара в норме, мягко регулируя работу организма и создавая ощущение легкости и бодрости.

Ингредиенты:

Яблоко — 1 шт.

Имбирь — 1 ч. ложка

Корица — 1 палочка

Мед — по вкусу

Вода — 400 мл

Приготовление: Яблоко нарезать, добавить имбирь и корицу, залить кипятком. Варить 5–7 минут, настоять еще 10. Добавить мед перед подачей.

Он помогает при простуде, улучшает пищеварение, ускоряет метаболизм и может снижать уровень холестерина Фото: URA.RU

7. Имбирный отвар с шиповником

Этот напиток — витаминная бомба. Шиповник богат витамином C, а имбирь усиливает его действие, стимулируя кровообращение и поддерживая сердечно-сосудистую систему. Такой отвар помогает повысить общий тонус организма, укрепляет иммунитет и заряжает энергией на весь день.

Ингредиенты:

Шиповник — 2 ст. ложки

Имбирь — 1 ч. ложка (тертый)

Вода — 500 мл

Приготовление: Ягоды шиповника слегка раздавить, добавить имбирь и залить кипятком. Варить 10 минут, настоять 20. Процедить и пить в теплом виде.

Он помогает укрепить иммунитет, снимает воспаления и обладает общеукрепляющим действием, так как содержит много витаминов, особенно витамин C Фото: URA.RU

8. Пряный имбирный чай с кардамоном

Такой чай помогает проснуться, прогоняет сонливость и бодрит весь организм. Имбирь стимулирует обмен веществ и пищеварение, а кардамон придает напитку яркий восточный аромат и мягкую пряность.

Ингредиенты:

Имбирь — 2 см

Кардамон — 2 зерна

Лимон — 1 долька

Мед — по вкусу

Вода — 300 мл

Приготовление: Имбирь и кардамон залить кипятком, настоять 10–15 минут. Добавить лимон и мед. Пить небольшими глотками, наслаждаясь ароматом.

Вместе имбирь и кардамон создают очень насыщенный вкус, который бодрит и согревает, и к тому же имеет много полезных свойств Фото: URA.RU

9. Имбирный напиток с мятой и мелиссой

Этот напиток одновременно бодрит и расслабляет, делая каждый глоток гармоничным и приятным. Имбирь мягко согревает организм, а мята и мелисса успокаивают нервную систему, снимают тревожность и помогают лучше уснуть.

Ингредиенты:

Имбирь — 1 ч. ложка

Листья мяты — 5–6 шт.

Мелисса — 1 веточка

Мед — по вкусу

Вода — 400 мл

Приготовление: Имбирь и травы залить кипятком, настоять 15 минут. Добавить мед. Можно пить теплым вечером — прекрасно расслабляет.

Мята и мелисса известны своим расслабляющим действием, помогают успокоить нервы, улучшить настроение и способствуют крепкому сну Фото: URA.RU

10. Имбирный напиток с прополисом

Напиток помогает организму быстрее справляться с простудой и поддерживает общий тонус. Имбирь согревает, улучшает кровообращение и стимулирует иммунитет, а прополис добавляет природную антибактериальную силу, повышая сопротивляемость вирусам.

Ингредиенты:

Имбирный сок — 2 ст. ложки

Мед — 1 ст. ложка

Настойка прополиса — 10 капель

Теплая вода — 150 мл

Приготовление: Смешать все ингредиенты, тщательно размешать. Пить утром натощак для укрепления иммунитета или при первых признаках простуды.