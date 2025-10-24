Япония делает резкий разворот в отношении России

Страны коллективного Запада могут потерять своего союзника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Страны Запада теряют своего союзника — лидера антироссийского фронта в Азии. Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила 24 октября, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой и решить вопрос с «северными территориями» — южными частями Курил. Как рассказали эксперты URA.RU, страна восходящего солнца может отказаться от всех претензий на них, чтобы наладить торговые отношения с Россией и избавиться от экономической зависимости от США.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити (на фото) хочет решить вопрос с Курилами Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Выступая в парламенте с программной речью, Санаэ Такаити — первая женщина на должности премьера Японии — сказала, что страна сохранит курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на очень напряженные отношения между странами. И добавила, что намерена урегулировать вопрос, который там называют проблемой «северных территорий». В данном случае речь идет о южных частях Курил — это Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, на которые еще с середины прошлого века претендует Япония.

Разногласия РФ и Японии по Курилам начались после Второй мировой войны Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Дело в том, что после окончания Второй мировой войны весь архипелаг перешел в состав СССР (по итогам Ялтинской конференции 1945 года — прим. ред.), но в 1955 году она предъявила претензии на весь архипелаг (ссылаясь на торговый договор 1855 года — прим. ред.). После долгих переговоров Япония сузила свои претензии только до южных частей Курил. МИД РФ не раз заявлял, что их принадлежность России несомненна, однако Япония продолжала утверждать обратное.

Продолжение после рекламы

Это привело к серьезным разногласиям между странами по этому вопросу, а после начала СВО, когда она начала придерживаться антироссийской повестки, его решение поставили на паузу.

Кремль приветствует желание Японии выйти на мирный договор с РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (на фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Несмотря на это, японские политики продолжают обсуждать этот вопрос, их заявления находят отклик в России. Так, комментируя заявление нового премьера Японии, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил 24 октября, что в Кремле приветствуют ее намерение выйти на заключение мирного договора с нашей страной. Однако отвечая на вопрос URA.RU, дал понять, что сделать это будет сложно, учитывая недружественное отношение Токио к Москве. «Она [Япония] присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес нашей страны.

Кроме того, из-за позиции, которую занимали предыдущие правительства Японии в последние годы, двусторонний диалог был свернут практически до нуля», — сказал Песков.

Заявление нового премьера Японии — сигнал к переговорам, полагает преподаватель школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов (на фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Заявление нового премьера Японии можно рассматривать как сигнал к переговорам по восстановлению отношений между странами, считает преподаватель школы востоковедения ВШЭ, доктор исторических наук Алексей Маслов. Но учитывая очень низкий уровень сотрудничества, сразу переходить к вопросу мирного договора преждевременно, уточнил эксперт. «Торгово-экономические отношения между государствами — на низком уровне, особенно в области технологического обмена. Да, в России есть представительства японских компаний, но они здесь находятся формально, потому что их деятельность в стране практически заморожена», — уточнил Маслов.

Такой результат экономического сотрудничества подтверждается статистикой. Например, по итогам 2024 финансового года (с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года — прим. ред.) товарооборот между Японией и Россией упал на 9,41%, то есть до 8,2 млрд долларов, по данным японского Минфина.

Япония намерена выйти из-под влияния США Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Путь к мирному договору возможен, если Япония откажется от претензий на «северные территории», сообщил Маслов. «Новый премьер это понимает поэтому, скорее всего, будет рассматривать варианты экономического сотрудничества, которые учтут интересы и России, и Японии. Тем более, что последней очевидно нравятся перспективы взаимодействия с РФ, ведь так у нее появится шанс избавиться от зависимости США, без которой не может принять ни одно экономическое и политическое решение», — объяснил эксперт.

Именно такое положение Японии вынудило ее искать новые источники для экономического роста, чтобы не просто избавиться от влияния США, а начать долгий путь к становлению великой державы, у которой появятся собственные вооруженные силы, отметил Маслов.

Продолжение после рекламы

РФ и Япония могут наладить сотрудничество в энергетике и машиностроении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говоря об экономическом сотрудничестве между странами, эксперт отметил, что для этого есть потенциал во многих направлениях. Одно из них — машиностроение. «У нас уже стоял их завод по производству автомобилей, однако закрыли, после отмены поставок деталей. Но я думаю, что у наших производителей еще появятся шансы на такое сотрудничество. А еще мы сохраняем хорошие перспективы для энергетического взаимодействия. Ведь поставки сжиженного природного газа из России составляют около 9% всего объема импорта этого вида топлива в Японию», — уточнил эксперт.