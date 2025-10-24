Япония делает резкий разворот в отношении России
Страны коллективного Запада могут потерять своего союзника
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Страны Запада теряют своего союзника — лидера антироссийского фронта в Азии. Новый премьер Японии Санаэ Такаити во время выступления перед парламентом заявила 24 октября, что Токио планирует заключить мирный договор с Москвой и решить вопрос с «северными территориями» — южными частями Курил. Как рассказали эксперты URA.RU, страна восходящего солнца может отказаться от всех претензий на них, чтобы наладить торговые отношения с Россией и избавиться от экономической зависимости от США.
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити (на фото) хочет решить вопрос с Курилами
Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press
Выступая в парламенте с программной речью, Санаэ Такаити — первая женщина на должности премьера Японии — сказала, что страна сохранит курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на очень напряженные отношения между странами. И добавила, что намерена урегулировать вопрос, который там называют проблемой «северных территорий». В данном случае речь идет о южных частях Курил — это Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, на которые еще с середины прошлого века претендует Япония.
Разногласия РФ и Японии по Курилам начались после Второй мировой войны
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Дело в том, что после окончания Второй мировой войны весь архипелаг перешел в состав СССР (по итогам Ялтинской конференции 1945 года — прим. ред.), но в 1955 году она предъявила претензии на весь архипелаг (ссылаясь на торговый договор 1855 года — прим. ред.). После долгих переговоров Япония сузила свои претензии только до южных частей Курил. МИД РФ не раз заявлял, что их принадлежность России несомненна, однако Япония продолжала утверждать обратное.
Это привело к серьезным разногласиям между странами по этому вопросу, а после начала СВО, когда она начала придерживаться антироссийской повестки, его решение поставили на паузу.
Кремль приветствует желание Японии выйти на мирный договор с РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (на фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Несмотря на это, японские политики продолжают обсуждать этот вопрос, их заявления находят отклик в России. Так, комментируя заявление нового премьера Японии, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил 24 октября, что в Кремле приветствуют ее намерение выйти на заключение мирного договора с нашей страной. Однако отвечая на вопрос URA.RU, дал понять, что сделать это будет сложно, учитывая недружественное отношение Токио к Москве. «Она [Япония] присоединилась ко всем незаконным санкциям в адрес нашей страны.
Кроме того, из-за позиции, которую занимали предыдущие правительства Японии в последние годы, двусторонний диалог был свернут практически до нуля», — сказал Песков.
Заявление нового премьера Японии — сигнал к переговорам, полагает преподаватель школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов (на фото)
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Заявление нового премьера Японии можно рассматривать как сигнал к переговорам по восстановлению отношений между странами, считает преподаватель школы востоковедения ВШЭ, доктор исторических наук Алексей Маслов. Но учитывая очень низкий уровень сотрудничества, сразу переходить к вопросу мирного договора преждевременно, уточнил эксперт. «Торгово-экономические отношения между государствами — на низком уровне, особенно в области технологического обмена. Да, в России есть представительства японских компаний, но они здесь находятся формально, потому что их деятельность в стране практически заморожена», — уточнил Маслов.
Такой результат экономического сотрудничества подтверждается статистикой. Например, по итогам 2024 финансового года (с 1 апреля 2024 по 31 марта 2025 года — прим. ред.) товарооборот между Японией и Россией упал на 9,41%, то есть до 8,2 млрд долларов, по данным японского Минфина.
Япония намерена выйти из-под влияния США
Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press
Путь к мирному договору возможен, если Япония откажется от претензий на «северные территории», сообщил Маслов. «Новый премьер это понимает поэтому, скорее всего, будет рассматривать варианты экономического сотрудничества, которые учтут интересы и России, и Японии. Тем более, что последней очевидно нравятся перспективы взаимодействия с РФ, ведь так у нее появится шанс избавиться от зависимости США, без которой не может принять ни одно экономическое и политическое решение», — объяснил эксперт.
Именно такое положение Японии вынудило ее искать новые источники для экономического роста, чтобы не просто избавиться от влияния США, а начать долгий путь к становлению великой державы, у которой появятся собственные вооруженные силы, отметил Маслов.
РФ и Япония могут наладить сотрудничество в энергетике и машиностроении
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Говоря об экономическом сотрудничестве между странами, эксперт отметил, что для этого есть потенциал во многих направлениях. Одно из них — машиностроение. «У нас уже стоял их завод по производству автомобилей, однако закрыли, после отмены поставок деталей. Но я думаю, что у наших производителей еще появятся шансы на такое сотрудничество. А еще мы сохраняем хорошие перспективы для энергетического взаимодействия. Ведь поставки сжиженного природного газа из России составляют около 9% всего объема импорта этого вида топлива в Японию», — уточнил эксперт.
Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, доктор исторических наук Валерий Кистанов полагает, что Санаэ Такаити скорее всего продолжит жесткий курс в отношении России. «А если и стоит надеяться на взаимоотношения стран, то надо понимать, что это вопрос долгосрочной перспективы, который будет зависеть от хода СВО, ее результатов. Да, у нас есть сотрудничество в культурной сфере: мы проводим соответствующие фестивали в Японии. Однако они мало влияют на дипломатические отношения. Учитывая текущие обстоятельства, у нас есть шанс подружиться, тем более что мы не отказываемся от мирного договора, о чем говорил глава государства (5 июня 2024 года на встрече с руководителями мировых информагентств, — прим. ред.), но сейчас не время», — резюмировал Кистанов.
