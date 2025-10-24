Центробанк РФ ответил на вопрос, почему рухнул рынок ножей в CS2

Банк России не имеет отношения к обвалу рынка в Counter-Strike 2 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России не контролирует рынок ножей в игре Counter-Strike 2 (CS2). Об этом сообщили представители регулятора. Накануне после обновления компьютерной игры CS2, в которой есть встроенный рынок так называемых скинов (раскрасок) на игровое оружие, рухнул рынок — капитализация резко снизилась почти на два миллиарда долларов.

«Рынок ножей в CS мы не регулируем», — написали представители Центробанка в чате трансляции во «ВКонтакте». Таким образом регулятор ответил на вопрос пользователя.