Центробанк РФ ответил на вопрос, почему рухнул рынок ножей в CS2
Банк России не имеет отношения к обвалу рынка в Counter-Strike 2
Банк России не контролирует рынок ножей в игре Counter-Strike 2 (CS2). Об этом сообщили представители регулятора. Накануне после обновления компьютерной игры CS2, в которой есть встроенный рынок так называемых скинов (раскрасок) на игровое оружие, рухнул рынок — капитализация резко снизилась почти на два миллиарда долларов.
«Рынок ножей в CS мы не регулируем», — написали представители Центробанка в чате трансляции во «ВКонтакте». Таким образом регулятор ответил на вопрос пользователя.
Вопрос у пользователей возник после того, как накануне капитализация рынка скинов в Counter-Strike 2 резко снизилась почти на 2 миллиарда долларов. Согласно данным игровых аналитиков, на пике объем оборота игровых площадок достигал 6 миллиардов долларов, после обновления игры эта цифра упала до 4 миллиардов. Разработчики изменили систему получения некоторых скинов, что напрямую повлияло на их стоимость. Особенно подешевели предметы, украшающие ножи, которые считались самыми ценными и редкими в экосистеме CS2.
