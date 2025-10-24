Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Центробанк РФ ответил на вопрос, почему рухнул рынок ножей в CS2

Центробанк подчеркнул, что не имеет отношения к обвалу рынка скинов в CS2
24 октября 2025 в 18:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Банк России не имеет отношения к обвалу рынка в Counter-Strike 2

Банк России не имеет отношения к обвалу рынка в Counter-Strike 2

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России не контролирует рынок ножей в игре Counter-Strike 2 (CS2). Об этом сообщили представители регулятора. Накануне после обновления компьютерной игры CS2, в которой есть встроенный рынок так называемых скинов (раскрасок) на игровое оружие, рухнул рынок — капитализация резко снизилась почти на два миллиарда долларов.

«Рынок ножей в CS мы не регулируем», — написали представители Центробанка в чате трансляции во «ВКонтакте». Таким образом регулятор ответил на вопрос пользователя. 

Вопрос у пользователей возник после того, как накануне капитализация рынка скинов в Counter-Strike 2 резко снизилась почти на 2 миллиарда долларов. Согласно данным игровых аналитиков, на пике объем оборота игровых площадок достигал 6 миллиардов долларов, после обновления игры эта цифра упала до 4 миллиардов. Разработчики изменили систему получения некоторых скинов, что напрямую повлияло на их стоимость. Особенно подешевели предметы, украшающие ножи, которые считались самыми ценными и редкими в экосистеме CS2.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал