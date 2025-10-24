«Мне стало плохо вообще»: Лукашенко жестко прошелся по чиновникам

Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на происходящее в Витебской области Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал состояние дел в Витебской области, выступив с эмоциональным заявлением. Говоря о ситуации в стране, он признался, что «ему стало плохо вообще».

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — заявил Лукашенко в эфире государственного телеканала СТВ. Он добавил, что сохраняет требовательный подход к исполнителям и не теряет контроля над происходящим. «Я не забронзовел», — подытожил белорусский глава.