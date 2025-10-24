Логотип РИА URA.RU
«Мне стало плохо вообще»: Лукашенко жестко прошелся по чиновникам

Лукашенко признался, что ему стало плохо от происходящего в Витебской области
24 октября 2025 в 18:32
Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на происходящее в Витебской области

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал состояние дел в Витебской области, выступив с эмоциональным заявлением. Говоря о ситуации в стране, он признался, что «ему стало плохо вообще».

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — заявил Лукашенко в эфире государственного телеканала СТВ. Он добавил, что сохраняет требовательный подход к исполнителям и не теряет контроля над происходящим. «Я не забронзовел», — подытожил белорусский глава. 

Ранее в октябре Александр Лукашенко уже выдвигал повышенные требования к правительству по теме социально-экономического развития. Он поручил руководителям разработку реалистичного, но напряженного прогноза ключевых показателей на 2026 год. Лукашенко в целом не раз подчеркивал значимость личной ответственности руководителей за состояние дел, в том числе в сельском хозяйстве. 

