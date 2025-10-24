В Минэкономразвития считают символичным снижение ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки носит символический характер, отметили в Минэкономразвития
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Министерстве экономического развития охарактеризовали снижение ключевой ставки до 16,5% как символическое. С таким мнением выступил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.
«Данные Росстата показали, что нынешняя динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию, а снижение ключевой ставки с 17 до 16,5% — скорее символический шаг, особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше», — отметил Денисов. Его слова передает ТАСС. По его мнению, именно такая динамика открывает пространство для дальнейшего ослабления условий кредитования.
В ведомстве уточнили, что динамика инфляции остается под контролем, а правительство и Банк России координируют усилия для устойчивого роста. Ключевым фактором экономической стабильности сейчас назвали проактивную политику, ориентированную на эффективное распределение трудовых, инвестиционных и бюджетных ресурсов. В Минэкономразвития считают, что это позволит поддержать темпы роста экономики и параллельно обеспечить выполнение целевых ориентиров инфляции в среднесрочной перспективе.
Ранее, 12 сентября, Банк России уже снижал ключевую ставку с 18% до 17% на фоне постепенного восстановления экономики. Уже через месяц, 24 октября, ставка стала на уровне в 16,5%.
