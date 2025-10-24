Белоусов назвал переход Дроновки в Донецкой народной республике под контроль РФ «серьезным шагом» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Военнослужащие российской группировки «Юг» установили контроль над населенным пунктом Дроновка в Донецкой Народной Республике, расположенным на северском направлении. Глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в своем обращении выразил признательность российским военнослужащим, принимавшим участие в освобождении данного населенного пункта, и отметил их достижения. Это событие рассматривается как значимый этап в развитии СВО на территории Украины. О том, когда может завершиться специальная военная операция — в материале URA.RU.

Мнение России

Сделан серьезный шаг России к достижению целей СВО

Подразделения группировки «Юг» ВС РФ в ходе наступления освободили населенный пункт Дроновка в ДНР на северском направлении. Этот успех расценивается как важный этап в ходе специальной военной операции. Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим, отличившимся в боях за населенный пункт, и выразил им благодарность.

Кремль рассказал о паузе в урегулировании конфликта

Сейчас в процессе урегулирования конфликта возникла пауза. Это произошло из-за нежелания Киева продолжать диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нежелание всячески поощряется европейскими кураторами киевского режима», — добавил Песков. Он подчеркнул, что ситуация с переговорным процессом по вопросу Украины уже слишком затянулась.

Продолжение после рекламы

Кремль по-прежнему придерживается прежней официальной линии: проведение СВО продолжится до того момента, пока не будут полностью реализованы все обозначенные задачи. В частности, речь идет о гарантиях безопасности для РФ, защите жителей Донбасса и устранении угроз, исходящих с территории Украины, передает «Царьград». Как неоднократно отмечал Дмитрий Песков, приоритетом руководства является успешное выполнение поставленных задач, а не установление четких сроков завершения операции. Следует напомнить, что еще в 2022 году представители Кремля на регулярной основе подчеркивали отсутствие каких-либо временных рамок для проведения СВО.

Мнение Украины и Запада

Конфликт быстро закончить не удастся

Конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Этот [конфликт] так быстро закончить не удастся. Мы приблизились к [его] возможному окончанию. Я точно вам говорю. [Но] это не значит, что она точно закончится», — утверждает он.

Трамп намекнул на уничтожение Украины

Дональд Трамп во время встречи с Зеленским дал понять, что Украина столкнется с катастрофическими последствиями в случае отказа от сделки с Россией. Также отмечается, что в ходе беседы Трамп неоднократно использовал ненормативную лексику, делится информацией издание RT. «Ваша страна замерзнет и будет уничтожена», — заявил Трамп.

«Шоу окончено»

Член финской национал-консервативной партии «Альюз свободы» Арманд Мема призвал отнестись серьезно к предупреждению Трампа. В своей публикации в соцсети X он заявил, что Трамп понимает, о чем говорит, и у него есть четкое видение развития событий в случае провала мирного процесса. По мнению политика, «шоу окончено».

Запад формирует новые угрозы для России

Аналитик Алан Уотстон в своем аккаунте в социальной сети X заявил, что Запад формирует новые угрозы для России одновременно в нескольких стратегических регионах. Он отметил, что не стоит ожидать завершения конфликта на Украине в 2025 году, поскольку напряженность продолжает нарастать в Арктике, акваториях Балтийского и Черного морей, а также на Кавказе — в Азербайджане, Армении и Грузии, передает информацию РИА Новости. По его словам, угрозы также исходят из Молдавии, куда прибывают войска НАТО, и Румынии, где альянс строит крупную авиабазу. Уотстон подчеркнул, что Россия отчетливо осознает: полномасштабное противостояние только начинается.

«От пары месяцев до года»

Конфликт на Украине может завершиться в период от двух месяцев до года. Такое предположение выразил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в интервью.

Продолжение после рекламы