Набиуллина обозначила, когда именно повышение НДС повлияет на инфляцию

Набиуллина: пересмотр НДС окажет основной эффект на инфляцию в декабре-январе Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Центральный банк России сообщил, что основное влияние от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% проявится в инфляции в декабре 2025 года и январе 2026 года. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается влияния НДС, когда он начнет перекладываться в цены и какой будет объем, — это мы увидим в ближайшее время, но основной эффект [на инфляцию] будет в декабре-январе», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время заседания. Оно транслировалось на официальном сайте Центробанка.