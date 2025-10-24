Набиуллина обозначила, когда именно повышение НДС повлияет на инфляцию
Набиуллина: пересмотр НДС окажет основной эффект на инфляцию в декабре-январе
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Центральный банк России сообщил, что основное влияние от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% проявится в инфляции в декабре 2025 года и январе 2026 года. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Что касается влияния НДС, когда он начнет перекладываться в цены и какой будет объем, — это мы увидим в ближайшее время, но основной эффект [на инфляцию] будет в декабре-январе», — подчеркнула Эльвира Набиуллина во время заседания. Оно транслировалось на официальном сайте Центробанка.
В пресс-службе Банка России также отметили, что аналогичная реакция экономики наблюдалась шесть лет назад, когда c января 2019-го налог был увеличен с 18% до 20%. Тогда пик ускорения инфляции пришелся на зиму. Также Банк России вновь снизил ключевую ставку. В настоящий момент она составляет 16,5%.
