Минюст обновил реестр иностранных агентов
24 октября 2025 в 19:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Министерство юстиции Российской Федерации внесло в обновленный реестр иностранных агентов несколько новых лиц и проектов. В перечень внесены журналистки Ирина Новик (Кузьмичева) и Нино Росебашвили, а также медиапроект «Сердитая Чувашия». Кроме того, в обновленный список иностранных агентов были добавлены проект «Усть-Кут24», Дмитрий Чернышевский и Руслан Сулейманов.
