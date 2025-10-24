Логотип РИА URA.RU
Минюст обновил реестр иностранных агентов

24 октября 2025 в 19:04
Фото: © URA.RU

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в обновленный реестр иностранных агентов несколько новых лиц и проектов. В перечень внесены журналистки Ирина Новик (Кузьмичева) и Нино Росебашвили, а также медиапроект «Сердитая Чувашия». Кроме того, в обновленный список иностранных агентов были добавлены проект «Усть-Кут24», Дмитрий Чернышевский и Руслан Сулейманов.

