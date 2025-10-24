Захарова пообещала подарить Алле Пугачевой книгу о событиях на Украине

Мария Захарова отметила, что книга произвела на нее сильное впечатление Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о намерении передать певице Алле Пугачевой, а также другим россиянам, проживающим за рубежом, книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста». По ее словам, эта книга будет интересна тем россиянам, кто покинул страну.

«Я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна... На Кипр отправим. Наше посольство, господин [посол РФ на Кипре Мурат] Зязиков, я думаю, сделает все возможное. Не знаю, на Кипре она там или где. Пусть почитает», — заявила Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости. Также, по ее словам, книгу могут отправить и всем тем, кто уехал из России.

Кроме того, официальный представитель МИД подчеркнула, что мнения Бертолази могут быть восприняты теми гражданами России за рубежом, кто не доверяет сообщениям российских источников, ведь автор книги — «пророк не из нашего отечества». По словам дипломата, россияне, переехавшие в Европу, часто ищут там поддержку и привилегии, но доверяют европейцам.

