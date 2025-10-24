Логотип РИА URA.RU
Си Цзиньпин не нашел времени, чтобы принять Мерца в Китае

24 октября 2025 в 19:32
Си Цзиньпин не смог принять Мерца, хотя встреча планировалась

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава КНР Си Цзиньпин должен был встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако в последний момент встреча сорвалась. Об этом пишет газета Die Welt. 

«В календаре ведомства канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни для возможной поездки Мерца в Китай и Индию. Но, по слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — говорится в материале. 

В материале обращается внимание на то, что за период работы, продолжающийся почти шесть месяцев, Мерц ни разу не совершил визит в Китай. Издание указывает, что подобное обстоятельство ставит под сомнение его способность к формированию конструктивных отношений с Пекином, особенно учитывая иную политику, которой придерживались его предшественники — Олаф Шольц и Ангела Меркель.

Мерц стал канцлером Германии в феврале 2025 года. После своей победы он сразу же призвал Европу нарастить оборону, заявив о серьезных конфликтах в будущем. 

