Си Цзиньпин не нашел времени, чтобы принять Мерца в Китае
Си Цзиньпин не смог принять Мерца, хотя встреча планировалась
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава КНР Си Цзиньпин должен был встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако в последний момент встреча сорвалась. Об этом пишет газета Die Welt.
«В календаре ведомства канцлера на следующей неделе были зарезервированы дни для возможной поездки Мерца в Китай и Индию. Но, по слухам, Си Цзиньпин в эти дни не нашел времени для того, чтобы принять Мерца», — говорится в материале.
В материале обращается внимание на то, что за период работы, продолжающийся почти шесть месяцев, Мерц ни разу не совершил визит в Китай. Издание указывает, что подобное обстоятельство ставит под сомнение его способность к формированию конструктивных отношений с Пекином, особенно учитывая иную политику, которой придерживались его предшественники — Олаф Шольц и Ангела Меркель.
Мерц стал канцлером Германии в феврале 2025 года. После своей победы он сразу же призвал Европу нарастить оборону, заявив о серьезных конфликтах в будущем.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.