Что известно о встрече спецпредставителей Путина и Трампа в Майями: детали будущих переговоров
Спецпредставители России и США обсудят экономическое сотрудничество в Майами
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для проведения официальных переговоров. По имеющейся информации, в рамках визита запланирована его встреча с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Вся известная информация о визите Дмитриева в Вашингтон — в материале URA.RU.
Слухи о приезде Дмитриева в США
Сегодня днем в информационном пространстве появилось сообщение о приезде Кирилла Дмитриева в США для «официальных переговоров». Об этом проинформировало CNN со ссылкой на источники.
«Главный экономический посланник России прибыл в Соединенные Штаты для „официальных“ переговоров. Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы „продолжить обсуждать отношения между США и Россией“, — говорится в сообщении.
Информация о прибытии Дмитриева подтвердилась
Источник РИА Новости подтвердил, что Кирилл Дмитриев в настоящее время находится на территории Соединенных Штатов. Дмитриев проведет в США встречи с рядом официальных лиц, сказал собеседник «Интерфакса».
Зачем Дмитриев прибыл в США
Кирилл Дмитриев планирует провести ряд встреч с официальными лицами, передает агентство «Интерфакс». По информации журналиста портала Axios Барака Равида, он встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффа. Он сослался на источник в Белом доме.
Уиткофф и Дмитриев договорились о встрече в Майами
Портал Axios написал, что возможным местом встречи Дмитриева и Уиткоффа станет Майями. В центре обсуждения окажется состояние и перспективы российско-американского инвестиционного диалога в условиях сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях. Стороны могут рассмотреть возможность восстановления отдельных каналов экономического сотрудничества, а также сосредоточиться на совместных проектах, представляющих взаимный интерес для деловых кругов обеих стран. Уточняется, что встреча может состояться в ближайшую субботу.
