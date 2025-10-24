Что известно о встрече спецпредставителей Путина и Трампа в Майями: детали будущих переговоров

Спецпредставители России и США обсудят экономическое сотрудничество в Майами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для проведения официальных переговоров. По имеющейся информации, в рамках визита запланирована его встреча с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Вся известная информация о визите Дмитриева в Вашингтон — в материале URA.RU.

Слухи о приезде Дмитриева в США

Сегодня днем в информационном пространстве появилось сообщение о приезде Кирилла Дмитриева в США для «официальных переговоров». Об этом проинформировало CNN со ссылкой на источники.

«Главный экономический посланник России прибыл в Соединенные Штаты для „официальных“ переговоров. Ожидается, что Дмитриев встретится с чиновниками администрации Трампа, чтобы „продолжить обсуждать отношения между США и Россией“, — говорится в сообщении.

Информация о прибытии Дмитриева подтвердилась

Источник РИА Новости подтвердил, что Кирилл Дмитриев в настоящее время находится на территории Соединенных Штатов. Дмитриев проведет в США встречи с рядом официальных лиц, сказал собеседник «Интерфакса».

Зачем Дмитриев прибыл в США

Кирилл Дмитриев планирует провести ряд встреч с официальными лицами, передает агентство «Интерфакс». По информации журналиста портала Axios Барака Равида, он встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффа. Он сослался на источник в Белом доме.

Уиткофф и Дмитриев договорились о встрече в Майами