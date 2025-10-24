Скончался двойник Сталина Феликс Дадаев

Двойник Иосифа Сталина Феликс Дадаев скончался 21 октября в возрасте 102 лет Фото: Павел Смертин/ТАСС

Заслуженный артист РСФСР, известный двойник Иосифа Сталина Феликс Дадаев скончался 21 октября в возрасте 102 лет. Об этом сообщила журналистам актриса Виктория Лазич. Дадаев был последним из представителей уникальной профессии двойников первых лиц государства и пользовался уважением как на эстраде, так и среди историков, изучавших послевоенную эпоху.

«Заслуженный артист РСФСР Феликс Дадаев, известный как двойник Сталина, умер 21 октября», — рассказала Лазич в беседе с aif.ru. Феликс Дадаев стал известен благодаря своему поразительному сходству со Сталиным, которому он посвятил значительную часть своей творческой и сценической жизни. Он был не только двойником, но и многогранным артистом: танцором, иллюзионистом и конферансье.

Сам Дадаев ранее рассказывал, что в годы Великой Отечественной войны Дадаев служил во фронтовой концертной бригаде 132-й дивизии. Однажды его секретно отправили в Москву, где он прошел обучение для воплощения образа главы государства. Артист освоил грим, изучил походку, манеры и голос Сталина, что позволило ему выполнять спецзадания, связанные с секретностью и государственной важностью, отмечается в архивных интервью. Долгое время эта работа оставалась засекреченной.

