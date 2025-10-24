«Дом строили сами»: где и как жила семья Усольцевых, которые пропали почти месяц назад
Семья недавно построила новый дом и гараж в поселке
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Семья Усольцевых, которая бесследно пропала в тайге Красноярского края, незадолго до исчезновения построила дом в поселке Тартат. Об этом сообщили соседи журналистам.
Усольцевы ранее жили в Железногорске, однако позже купила землю в небольшом поселке Тартат. Он входит в зарытый городской округ, но въезд в него свободный. Сейчас на участке семьи есть два дома, один из которых построили совсем недавно. Как пишет портал NEWS.ru, новый дом выполнен из светлого кирпича. У него есть четыре окна и покрытая зеленым шифером крыша. Перед домом стоят две большие теплицы, левее — будка собаки, гора потемневших от времени и влаги досок. За ними — вход в гараж, тоже, судя по виду, построен не так давно. Сейчас в доме никого нет.
Сосед Андрей Дунаев рассказал, что Усольцевы никогда не ссорились друг с другом. Также он не верит в то, что Сергей Усольцев мог сбежать с семьей, собственными руками построив дом и огород в Тартате. Все соседи, опрошенные журналистами, единогласно опровергли версию о побеге семьи. Что известно о загадочном исчезновении семьи Усольцевых на 24 октября — в материале URA.RU.
