«Дом строили сами»: где и как жила семья Усольцевых, которые пропали почти месяц назад

Усольцевы ранее жили в Железногорске, однако позже купила землю в небольшом поселке Тартат. Он входит в зарытый городской округ, но въезд в него свободный. Сейчас на участке семьи есть два дома, один из которых построили совсем недавно. Как пишет портал NEWS.ru, новый дом выполнен из светлого кирпича. У него есть четыре окна и покрытая зеленым шифером крыша. Перед домом стоят две большие теплицы, левее — будка собаки, гора потемневших от времени и влаги досок. За ними — вход в гараж, тоже, судя по виду, построен не так давно. Сейчас в доме никого нет.