Bloomberg: Уиткофф пытался убедить Зеленского пойти на территориальные уступки

Команда Трампа хотела, чтобы Зеленский пошел на уступки России Фото: Официальный сайт президента Украины

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, убеждая его согласиться на территориальные компромиссы в конфликте с Россией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал его согласиться на требования Путина уступить Донбасс России», — говорится в материале. Однако Зеленский отказался от этого.

Ранее на текущей неделе Bloomberg информировало о настойчивых призывах Дональда Трампа к Зеленскому согласиться на территориальные уступки. Об этом же ранее писала и газета The New York Times. По данным одного из европейских чиновников, которого цитирует издание, глава Белого дома, вдохновленный результатами по прекращению огня в секторе Газа, попытался убедить руководителя украинской администрации передать часть территорий. Однако, как сообщают источники, по итогам переговоров американский лидер был вынужден признать, что Зеленский не намерен идти на такие уступки.

Продолжение после рекламы