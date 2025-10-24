Скончался один из пассажиров автобуса после страшной аварии в Ленобласти

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти (фото архивное) Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

Шесть пассажиров и два водителя пострадали в результате столкновения автобуса с автомобилем «ГАЗ» в Ломоносовском районе Ленинградской области. Один из пассажиров скончался в больнице, водитель автобуса находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В аварии пострадали шестеро пассажиров автобуса, один из которых впоследствии скончался в больнице. Водитель автобуса госпитализирован в крайне тяжелом состоянии», — уточнили в официальном telegram-канале ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Примерно в 13:20, на автодороге «Санкт-Петербург — Ручьи» вблизи деревни Большая Ижора произошла дорожная авария. Согласно предварительной информации, рейсовый автобус столкнулся с автомобилем марки «ГАЗ», который двигался навстречу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все детали случившегося.

