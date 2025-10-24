«Единая Россия» заключила соглашение с легендарным «Калашниковым» и помогла фронтовикам

«Молодая Гвардия Единой России» и АО «Концерн Калашников» заключили соглашение о сотрудничестве Фото: официальный сайт «Единой России»

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) и «Концерн Калашников» подписали соглашение о сотрудничестве. Главная цель проекта — формирование системы поддержки молодых специалистов и продвижение совместных инициатив для развития профессионального и личностного потенциала молодежи. Об этом рассказал представитель МГЕР Антон Демидов. В настоящий момент активисты организации задействованы в оказании помощи жителям приграничных территорий и доставке гуманитарной помощи военнослужащим.

«Для нас большая честь заключить соглашение о сотрудничестве с легендарным „Калашниковым“ — предприятием, которое является гордостью не только Ижевска, но и всего отечественного оборонно-промышленного комплекса. Это сотрудничество откроет новые возможности для профессионального становления молодежи и позволит реализовать масштабные образовательные и патриотические проекты», — сказал председатель МГЕР Антон Демидов. Его слова приведены на официальном сайте «Единой России».

Помимо этого «Молодая гвардия» продолжает работу по оказанию помощи как военным и их семьям, так и жителям приграничных российских регионов. Например, представители движения собрали гуманитарный груз, включающий в себя три автомобиля, квадрокоптеры, средства РЭБ и другие необходимые на фронте вещи, и отправили их полкам, базирующимся в Ростовской области. Военнослужащие уже отблагодарили волонтеров. «Благодарим за оказанную помощь. Переданный сегодня автомобиль отправиться на Покровское направление», — рассказал боец с позывным «Гондыр».

