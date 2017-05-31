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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Тюменской области
13:01  31 мая 2017 0

На тюменском заводе люди год не получали зарплату. Возбуждено уже второе уголовное дело

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Сотрудники завода год не получали заработанные деньгиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Тюменский завод «Сибнефтегазмаш» стал фигурантом уже второго уголовного дела. Следователи подозревают, что конкурсный управляющий компании год не платил полную зарплату работникам предприятия. Ранее экс-гендиректора обвинили в том, что он укрывал от налогов весьма крупные суммы.

Как сообщили в СУ СКР по Тюменской области, уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты. Следователи выяснили, что с апреля прошлого года по апрель 2017-го 153 работника предприятия не получали зарплату в полном объеме, в итоге накопился долг в 15 млн рублей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этой истории и принимают меры к тому, чтобы сотрудникам завода были выплачены деньги.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего гендиректора завода — его обвиняют в том, что он не выплатил больше 5 млн рублей в качестве налогов.

По данным из открытых источников, конкурсным управляющим АО «Завод „Сибнефтегазмаш“ является Александр Сербиненко из Волгограда. Завод находится в стадии ликвидации с августа прошлого года. Интересно, что годом ранее по этому же адресу — на улице Ямской, 105 — было зарегистрировано ООО с аналогичным названием: „Завод ‚Сибнефтегазмаш‘. По данным из открытых источников, его генеральным директором является Виктор Попов, который ранее руководил двумя фирмами в Волгограде.

Основным акционером АО «Завод «Сибнефтегазмаш» до середины 2016 года, согласно официальным данным, являлось ОАО «НафтаГаз», кресло гендиректора там занимает Турал Керимов. Он же как минимум до сентября 2016 года был председателем совета директоров тюменского завода. В 2016 году акции завода перешли к частному лицу. Интересно, что сейчас в стадии ликвидации находится другой завод, пост председателя совета директоров в котором занимал Токай Керимов — это ОАО «Волгоградский завод буровой техники».

Надежда Карташова
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