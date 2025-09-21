Стало известно, что будет с OBI после смены собственника

Сеть магазинов товаров для дома OBI в России планирует сменить название на «Дом Ленты». Решение связано с переходом ритейлера под контроль группы «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая также владеет одной из крупнейших продуктовых сетей страны — «Лентой».
«Сеть магазинов товаров для дома OBI в России может быть переименована в „Дом Ленты“», — сообщил «Коммерсантъ». Переименование OBI в «Дом Ленты» рассматривается как часть стратегии интеграции бизнеса в портфель «Севергрупп». Источники издания утверждают, что ребрендинг позволит использовать узнаваемость и лояльность аудитории «Ленты» для развития DIY-направления.
По оценкам экспертов, переход к новому бренду обойдется ритейлеру в 200 млн рублей, однако запуск абсолютно новой торговой марки стоил бы в пять раз дороже. Официальных комментариев от OBI и «Ленты» пока не поступало.
В начале сентября головная структура российского ритейлера ООО «ОБИ ФЦ» зарегистрировала доменные имена «Дом-Лента.РФ» и «Домлента.РФ». Последние два года компания рассматривала и другие варианты наименования: среди зарегистрированных в Роспатенте — Domus, OBBI, HOBI, IdeaFix, Inhouse и QBI. Смена имени стала возможной после того, как в марте 2025 года Арбитражный суд Москвы признал законным расторжение лицензионных соглашений с немецкой OBI GmbH.
В настоящее время сеть OBI управляет 26 магазинами в России и занимает восьмое место среди крупнейших DIY-ритейлеров страны. По данным Infoline, в 2024 году выручка сети составила 24,6 млрд рублей — на 4,2% больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что руководство торговой сети «Лента» раздумывает над покупкой гипермаркетов «Окей». Эксперты оценивают актив в 40–55 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.