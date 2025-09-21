Петросян и Гуменник ждут решения комиссии МОК по участию в Олимпиаде

Фигуристы из России Аделия Петросян и Петр Гуменник ожидают решения специализированной комиссии Международного олимпийского комитета относительно их допуска к участию в Олимпийских играх. О данном факте сообщили представители пресс-службы МОК.
«Петросян и Гуменник должны дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска на Олимпиаду», — цитирует ТАСС сообщение МОК. Ранее оба фигуриста победили на квалификационном турнире в Пекине, который дает право выступать на Олимпиаде в 2026 году.
Петросян 20 сентября заняла первое место в квалификационном турнире, получив 140,91 балла за произвольную программу и 209,63 балла по сумме двух соревновательных дней. Через день Гуменник набрал 169,02 балла за произвольную программу и в сумме получил 262,82 балла, что принесло ему золотую медаль. Российские фигуристы не выступали на международной арене с 2022 года.
