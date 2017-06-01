Клинтон обвинила Путина в намерении «сокрушить США»

07:13 01 июня 2017 0

Клинтон считает, что Россия вмешивалась в ход американских выборов-2016 ФОТО: Wikipedia

Экс-кандидат от американский Демократической партии на президентских выборах Хиллари Клинтон в интервью изданию Variety рассказала о намерении Владимира Путина намерен «сокрушить США».

По словам Клинтон, одной из причин поражения на выборах стала кампания, которая была развернута Кремлем против нее. Для этого российские спецслужбы использовали «фейковые новости», которые легко просачивались в социальные сети США.



«Я считаю, что важно выучить реальные уроки из последней кампании. Силы не просто заинтересованы во влиянии на выборы и политику. Они намерены влиять на экономику и наше единство как нации. Важно, чтобы американцы, чтобы люди в технологиях и бизнесе понимали, что Путин хочет сокрушить нас. Он ведь давний агент КГБ», — приводит слова Клинтон «Газета.ру».