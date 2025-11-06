В аэропортах Краснодара и Самары введены ограничения на полеты
06 ноября 2025 в 05:42
Введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов в двух российских аэропортах. Ограничительные меры затронули аэропорт Пашковский в Краснодаре и аэропорт Курумоч в Самаре. Принятые меры продиктованы необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
