Кому нужны межнациональные конфликты и уроки истории: заявления Путина на Совете по межнациональной политике

Путин рассказал, что нужно делать с межнациональными конфликтами в РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям 5 ноября 2025 года, где обсудил ключевые вопросы сохранения единства многонационального государства и противодействия попыткам разжигания межэтнических конфликтов. Главные заявления президента — в материале URA.RU.

Межнациональное единство — основа суверенитета России

Межнациональная сплоченность служит фундаментом государственного суверенитета Российской Федерации. Наглядную демонстрацию межэтнического единения и воинского товарищества демонстрируют военнослужащие, принимающие участие в спецоперации, отметил Путин

«Это был настоящий народный подвиг, и он был совершен представителями разных сословий, разных национальностей во имя общего Отечества», — сказал Путин. Он также напомнил, что прошедший День народного единства связан с переломными событиями начала XVII века, с победой над интервенцией и Смутой.

Иностранные провокаторы хотят пошатнуть единство России

Путин призвал пресекать любые провокации, направленные на возникновение межнациональных конфликтов в стране. Такие действия представляют угрозу единству российского общества.

«Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми. Учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», — заявил президент.

«Псевдонациональные центры» — орудие информационной войны

Путин отметил, что за пределами страны создаются псевдонациональные центры, которые служат орудием информационной войны против РФ. По его словам, такие структуры маскируются под международные организации, но их истинная цель совершенно иная.

«За пределами Российской Федерации создаются все новые, якобы международные, организации, всякие псевдонациональные центры. А на самом деле — это просто орудие информационной войны против нас», — подчеркнул Путин. Президент отметил, что эти центры все чаще говорят о так называемой деколонизации России,чтобы нанести стратегическое поражение и расчленить страну.

Необходим твердый ответ на угрозы

Президент заявил о необходимости твердо и системно пресекать любые провокации, направленные на возникновение межнациональных конфликтов в стране. Путин подчеркнул важность последовательного реагирования на угрозы, риски и вызовы в сфере межнациональных отношений.

«Необходимо пресекать любые провокации по возникновению межнациональных конфликтов в стране. За пределами России создаются новые организации с целью информационной войны», — передает корреспондент URA.RU слова Путина. Он также указал, что за рубежом формируются структуры, задача которых — вести информационную войну против России.

Русофобия направлена против всех народов России

Агрессивная русофобия из-за рубежа нацелена против всех народов России, заявил Путин 6 ноября 2025 года. Президент отметил, что русская самобытность, традиция, культура и язык государствообразующего народа нуждаются в бережном отношении и защите, а их объединяющая роль является гарантией единства многонационального Отечества.

Необходимо беречь и сохранять языки и обычаи каждого народа страны Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России», — заявил Путин. Глава государства добавил, что столь же необходимы языки и обычаи каждого народа страны.

Мнение граждан — индикатор нацполитики РФ

Путин отметил, что мнение граждан должно стать одним из ключевых индикаторов эффективности национальной политики в стране. По его словам, оценка населением ситуации в сфере межнациональных отношений на местах позволит объективно судить о результатах работы властей.

«Одним из важнейших показателей национальной политики должно быть мнение наших граждан. То есть как люди сами оценивают состояние межнациональных отношений в своем регионе, городе, поселке. Вот что важно — что думают о качестве работы органов власти в столь чувствительной области», — подчеркнул Путин.

Необходима комиссия по вопросам межнациональных отношений

Президент России Владимир Путин предложил создать правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений.

«Сегодня координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу. Учитывая значимость этой сферы, предлагаю повысить ее статус до правительственной комиссии», — указал Путин на совете по межнациональным отношениям.

Регионы должны участвовать в нацполитике

Необходимо усилить региональный компонент в нацполитике страны. Губернаторы должны получить все необходимые инструменты для работы в субъектах. Расширение полномочий региональных властей в сфере национальной политики позволит более эффективно учитывать особенности каждого субъекта страны.

«В стратегии национальной политики предложено усилить региональный компонент. Это правильный шаг для большой федеральной страны. При этом у глав субъектов должны быть все инструменты для работы на местах», — заявил Путин на заседании Совета по межнациональной политике.

Необходимо изучить опыт социологических исследований для нацполитики

Путин поручил усовершенствовать социологические исследования в сфере межнациональных отношений для повышения эффективности национальной политики. Президент подчеркнул необходимость использования современных научных методов для анализа состояния межнациональных отношений в стране.

Социологические исследования помогут развитию нацполитики Фото: Владимир Андреев © URA.RU