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01 июня 2017
19:50  01 июня 2017 0

Украина призналась, сколько потратила на «Евровидение»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
"Евровидение" в Киеве обошлось Украине в 20 миллионов евроФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Организаторы «Евровидения-2017» на Украине назвали стоимость проведения песенного конкурса. Цена шоу превысила 20 млн евро.

Такие данные озвучил исполнительный продюсер музыкального конкурса Павел Грицак. По его словам, общая стоимость «Евровидения-2017» составила 20,4 млн евро. Павел Грицак отметил, что Украине удалось серьезно сэкономить на проведении мероприятия. По словам продюсера, сумма экономии составила 135 млн гривен, это примерно 4,5 млн евро.

Согласно подсчетам организаторов, билетов на «Евровидение» было продано на 65% больше прогнозируемого числа. Таким образом, сумма выручки с продажи билетов составила 72,5 млн гривен, пишет «Life». Как ранее сообщало «URA.RU», 13 мая в Киеве состоялся финал «Евровидения», победителем конкурса в 2017 году стал исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал.

Антон Степыгин
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