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14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
03:55  14 мая 2017 0

Победителем Евровидения в Киеве стала Португалия

Сальвадор был на втором месте по прогнозам букмекеровСкрин трансляции Евровидения
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Победу в Евровидении-2017, проходившем в Киеве, одержала Португалия, которую представлял на конкурсе певец Сальвадор Собрал.

Собрал для выступления на «Евровидении» выбрал песню на родном языке: Amar Pelos Dois («Любовь для двоих»). Профессиональное жюри и телезрители оказались единодушны в выборе победителя — он получил максимум баллов и в той, и в другой части голосования.

Тем не менее, интрига держалась до конца, поскольку Кристиана Костова, представлявшего Болгарию и в итоге занявшего второе место, также высоко оценили и жюри, и зрители. А вот Молдова заняла третье место совершенно неожиданно: она резко вырвалась в лидеры благодаря зрительскому голосованию.

«Музыка не продукт, музыка не товар, помните, музыка — это творчество, музыка — это волшебство!» — сказал Собрал в своей речи после того, как победительница Евровидения-2016 Джамала вручила ему статуэтку.

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Команды Португалии и Болгарии держали в напряжении Скрин трансляции

Интересно, что итальянец, которому букмекеры прочили победу, занял лишь шестое место.

Россия, напомним, в этом году в конкурсе не участвовала. Служба безопасности Украины отказала во въезде певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять нашу страну на «Евровидении». Решение объяснили тем, что Самойлова несколько лет назад выступала в Крыму.

Наталия Вершинина
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