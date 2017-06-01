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01 июня 2017
21:01  01 июня 2017 1

В работе «Сбербанка» произошел массовый сбой

Бренды ПМЭФ, сбербанк
У клиентов "Сбербанка" начались проблемыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В четверг, 1 июня, в работе «Сбербанка» произошел массовый сбой на территории почти всей России. Об этом сообщают жители центральной части страны, а также Сибири.

Часть банкоматов не работала — клиенты «Сбербанка» не могли снять деньги, а также совершить дистанционные переводы на карты других банков, оплатить услуги ЖКХ и мобильную связь, сделать онлайн-платежи, пишет агентство «FlashNord». Информацию о сбоях подтверждают в колл-центре, однако причины пока неизвестны.

С подобными проблемами клиенты крупнейшего банка страны сталкиваются не первый раз. Последний глобальный сбой произошел в апреле 2017 года, однако и в мае в некоторых регионах системы «Сбербанка» работали с перерывами.

Антон Степыгин
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