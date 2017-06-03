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03 июня 2017
02 июня 2017
01:23  03 июня 2017 0

«ОК, Bing!» Microsoft начала кампанию по переманиванию клиентов Google

Бонусными баллами за пользование поисковиком Bing корпорация Microsoft пытается отбить пользователей у GoogleФото: Flickr

Компания Microsoft запустила программу, в соответствии с которой пользователи, регистрирующиеся в поисковике Bing будут получать бонусы. Таким образом Microsoft пытается переманить клиентов Google.

По информации «Федерального агентства новостей», пока программа доступна только пользователям из Великобритании. Пользователю для получения бонусов необходимо залогиниться в системе Bing с помощью имеющейся учетной записи Microsoft.

За каждый поисковый запрос юзеру будут начисляться бонусные баллы, которыми затем, по мере накопления, можно будет рассчитываться в магазинах компании, в том числе в Windows и Xbox, сообщает телеканал 360.

Отметим, что для пользователей существуют разные уровни: новички смогут получать не более 10 бонусных балов в день, для более продвинутых пользователей планка ограничений установлена на уровне 50 баллов.

Евгений Александров
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