03:40 03 июня 2017 0

Члены Совбеза ООН сошлись во мнениях относительно ядерной и ракетной программ КНДР Фото: depositphotos.com © URA.RU

Совет безопасности Организации Объединенных Наций единогласно проголосовал за расширение санкций против Северной Кореи. Принятие резолюции по КНДР инициировали представители США.

В список вошли организации и лица, причастные к деятельности в интересах Пхеньяна, пишет «Газета.ру».

Среди них — представитель Генерального разведывательного управления Чхо Иль У, президент Корейской торговой компании «Кумсан» Ким Чхоль Нам, Стратегические ракетные войска КНДР, торговая корпорация «Канбон», Корейская торговая компания «Кумсан» и банк «Коре»

По информации «Федерального агентства новостей», поскольку большинство предложений Российской Федерации были учтены и внесены в документ в ходе согласования, Россия также проголосовала за принятие резолюции.

Китай также приветствовал принятие резолюции. По словам постпреда КНР в ООН, международное сообщество таким образом продемонстрировало единство в отношении ракетной и ядерной программ Пхеньяна, сообщает ТАСС.