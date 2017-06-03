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03 июня 2017
02 июня 2017
03:40  03 июня 2017 0

Россия и Китай не стали защищать КНДР в Совбезе ООН

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Члены Совбеза ООН сошлись во мнениях относительно ядерной и ракетной программ КНДРФото: depositphotos.com © URA.RU

Совет безопасности Организации Объединенных Наций единогласно проголосовал за расширение санкций против Северной Кореи. Принятие резолюции по КНДР инициировали представители США.

В список вошли организации и лица, причастные к деятельности в интересах Пхеньяна, пишет «Газета.ру».

Среди них — представитель Генерального разведывательного управления Чхо Иль У, президент Корейской торговой компании «Кумсан» Ким Чхоль Нам, Стратегические ракетные войска КНДР, торговая корпорация «Канбон», Корейская торговая компания «Кумсан» и банк «Коре»

По информации «Федерального агентства новостей», поскольку большинство предложений Российской Федерации были учтены и внесены в документ в ходе согласования, Россия также проголосовала за принятие резолюции.

Китай также приветствовал принятие резолюции. По словам постпреда КНР в ООН, международное сообщество таким образом продемонстрировало единство в отношении ракетной и ядерной программ Пхеньяна, сообщает ТАСС.

Евгений Александров
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