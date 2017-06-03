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03 июня 2017
02 июня 2017
05:08  03 июня 2017 0

Москва и Петербург объединили транспортные карты

Объединенные карты будут действовать на общественном транспорте обоих городовФото: Википедия

Транспортные карты Москвы («Тройка») и Санкт-Петербурга («Подорожник») объединены в единую систему. Единая транспортная карта, которая будет действовать для оплаты проезда сразу в двух столицах, уже поступила в продажу.

Пока единые транспортные карты можно купить на станции метро «Комсомольская» в Москве и на «Площади Восстания» в Петербурге, сообщает «Газета.ру», однако уже в течение июня они станут доступны и в других пунктах продаж.

Транспортные карты обоих городов идентичны по своему функционалу и отличаются лишь по внешнему оформлению. В перспективе ожидается, что к системе будет присоединена и подмосковная «Стрелка».

Особенно актуальными объединенные транспортные карты должны стать во время проведения в России Кубка конфедерации 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года — часть игр пройдет на стадионах Москвы и Петербурга, пишет «Российская газета».

Евгений Александров
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