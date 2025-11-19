ТАСС: Украина вернула из плена тело бойца ВС России без сердца

Украинские охотники за органами вырезали у бойца РФ сердце Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У российского военнослужащего Евгения Сбоева, тело которого было возвращено из украинского плена, вырезано сердце. Об этом заявили в российских силовых структурах, сообщает ТАСС

«Экспертиза установила, что смерть бойца наступила от потери крови, а на его теле найден хирургический разрез, свидетельствующий об извлечении внутреннего органа. Военнослужащий был опознан по дактилоскопической экспертизе», — рассказал ТАСС собеседник.

В силовых структурах подчеркнули, что такие действия киевского режима демонстрируют полное пренебрежение к нормам человечности и международным конвенциям. Источник добавил, что Россия на СВО борется с «настоящим зверьем».

Продолжение после рекламы