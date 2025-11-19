ТАСС: Украина вернула из плена тело бойца ВС России без сердца
Украинские охотники за органами вырезали у бойца РФ сердце
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
У российского военнослужащего Евгения Сбоева, тело которого было возвращено из украинского плена, вырезано сердце. Об этом заявили в российских силовых структурах, сообщает ТАСС
«Экспертиза установила, что смерть бойца наступила от потери крови, а на его теле найден хирургический разрез, свидетельствующий об извлечении внутреннего органа. Военнослужащий был опознан по дактилоскопической экспертизе», — рассказал ТАСС собеседник.
В силовых структурах подчеркнули, что такие действия киевского режима демонстрируют полное пренебрежение к нормам человечности и международным конвенциям. Источник добавил, что Россия на СВО борется с «настоящим зверьем».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе репатриации погибших военнослужащих Россия передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. Однако получила взамен только 143 тела российских военных.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
