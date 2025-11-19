Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

ТАСС: Украина вернула из плена тело бойца ВС России без сердца

20 ноября 2025 в 02:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Украинские охотники за органами вырезали у бойца РФ сердце

Украинские охотники за органами вырезали у бойца РФ сердце

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У российского военнослужащего Евгения Сбоева, тело которого было возвращено из украинского плена, вырезано сердце. Об этом заявили в российских силовых структурах, сообщает ТАСС

«Экспертиза установила, что смерть бойца наступила от потери крови, а на его теле найден хирургический разрез, свидетельствующий об извлечении внутреннего органа. Военнослужащий был опознан по дактилоскопической экспертизе», — рассказал ТАСС собеседник. 

В силовых структурах подчеркнули, что такие действия киевского режима демонстрируют полное пренебрежение к нормам человечности и международным конвенциям. Источник добавил, что Россия на СВО борется с «настоящим зверьем». 

Продолжение после рекламы

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе репатриации погибших военнослужащих Россия передала Украине свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. Однако получила взамен только 143 тела российских военных.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал