В НАСА сообщили, чем является объект 3I/ATLAS и опасен ли он для землян
За межзвездным объектом 3I/ATLAS наблюдали десятки космических аппаратов и телескопов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Космический объект 3I/ATLAS является кометой естественного происхождения и безопасен для Земли. Об этом сообщило НАСА в ходе официального брифинга.
«Мы только что опубликовали последние изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS. Заверяем, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, находится от нее на безопасном расстоянии», — сообщили в ведомстве.
По данным исследователей, доказательства происхождения кометы 3I/ATLAS были получены с помощью восьми различных космических аппаратов, спутников и телескопов. Ранее сообщалось, что межзвездный объект максимально близко приблизится к Земле 19 декабря 2025 года.
- Дима20 ноября 2025 01:44эх, а я так надеялся...