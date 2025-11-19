Логотип РИА URA.RU
В НАСА сообщили, чем является объект 3I/ATLAS и опасен ли он для землян

НАСА: межзвездный объект 3I/ATLAS является кометой естественного происхождения
20 ноября 2025 в 01:42
За межзвездным объектом 3I/ATLAS наблюдали десятки космических аппаратов и телескопов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Космический объект 3I/ATLAS является кометой естественного происхождения и безопасен для Земли. Об этом сообщило НАСА в ходе официального брифинга.

«Мы только что опубликовали последние изображения межзвездной кометы 3I/ATLAS. Заверяем, что комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли, находится от нее на безопасном расстоянии», — сообщили в ведомстве.

По данным исследователей, доказательства происхождения кометы 3I/ATLAS были получены с помощью восьми различных космических аппаратов, спутников и телескопов. Ранее сообщалось, что межзвездный объект максимально близко приблизится к Земле 19 декабря 2025 года.

