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03 июня 2017
Главные новости Москвы
19:15  03 июня 2017 0

Сторонника Навального избили в Новороссийске и дали пять суток за попытку подать заявку на митинг. ВИДЕО

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Сторонники Навального страдаютФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активиста из Новороссийска Николая Ежова, который хотел подать заявку на проведение антикоррупционного митинга 12 июня, избили в здании администрации. Об этом сообщили его сторонники. После нападения мужчину задержала полиция. В итоге суд назначил ему 5 суток ареста, передает Medusa.

Между тем, официальные органы опровергают информацию об избиении. Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила «Медузе», что 21-летнего Николая Ежова задержали не внутри, а около мэрии и составили на него протокол о мелком хулиганстве, потому что он «агрессивно себя вел».

Насчет избиения ответили однозначно, что это выдумка активистов.

«Никто никого в администрации не избивал. [Ежов] просто пришел подать заявку на митинг и почему-то не подал», — заявили в пресс-службе силового ведомства.

Сам Ежов и его соратники продолжают заявлять, что внутри здания администрации его били и пытали.

Ранее краснодарские казаки помешали активистам подать заявку на митинг, организованный оппозиционером Алексеем Навальным.

Семен Гринберг
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