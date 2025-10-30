«Известия»: олигархи с Украины зарабатывают на россиянах через казино

Как украинские олигархи зарабатывают на россиянах через казино 1Win Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские олигархи Игорь и Григорий Суркисы, а также Игорь Коломойский (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) могут быть в числе бенефициаров нелегально работающего в России онлайн-казино 1Win с годовым оборотом около миллиарда долларов. Юристы, обслуживающие эту платформу, имеют общие активы с Суркисами и связи с украинской компанией Burisma, которая подозревалась в сомнительных выплатах Хантеру Байдену, сыну экс-президента США.

«Может ли это быть совпадением? Как говорится, не думаю. Тут все очевидно. Во-первых, есть корпоративный контроль, контроль по владению, а есть, вероятно, выполнение активных действий. Скорее всего, она действовала по команде кого-либо. Во-вторых, это директор кипрской компании, а директора кипрских компаний редко осуществляют инициативу, с точки зрения операционного бизнеса», — пояснил партнер адвокатского бюро DS Law Олег Понамарев в беседе с «Известиями».