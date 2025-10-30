В ГД внесут проект об ответственности за незаконные штрафы для водителей

«Проект закона... разработан в целях защиты прав владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности», — говорится в пояснительной записке к проекту, пишет РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также депутаты Дмитрий Свищев (ЛДПР), Александр Ющенко (КПРФ) и Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

Законопроектом предусматривается штраф для инспекторов в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей, за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал. В документе приводятся примеры таких ситуаций: камера фиксирует чужую машину, автомобиль едет на эвакуаторе или нарушение вызвано тенью от машины. Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время собственники транспортных средств часто получают постановления с видео, которые не соответствуют фактическому нарушению. Несмотря на это, должностные лица подписывают постановления, понимая, что большинство водителей не станет их оспаривать и просто оплатит штраф.