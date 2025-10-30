В России хотят ввести обязательную страховку для собак

В Госдуме намерены ввести «собачье ОСАГО» Фото: Илья Московец © URA.RU

В России подготовили законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев собак потенциально опасных пород. Инициатива предполагает выплату пострадавшим от нападения таких животных до одного миллиона рублей, а при порче имущества — до 200 тысяч рублей. Документ планируется внести на рассмотрение Государственной думы 31 октября.

«В ГД продолжают поступать многочисленные обращения граждан, которые стали жертвами нападения как бездомных, так и домашних собак, в связи с чем пришло время обеспечить защиту их прав. Законопроект, разработанный депутатами ЛДПР вместе с замруководителя центрального аппарата партии Элеонорой Кавшар, внесут на рассмотрение Госдумы 31 октября», — сообщили «Известия».

Согласно законопроекту, страховая компания обязана будет выплатить дополнительную компенсацию, если ущерб от нападения собаки превысит базовую сумму выплаты или пострадавший получил инвалидность. Положения инициативы не распространяются на служебных собак.

По сведениям издания, перечень потенциально опасных пород был утвержден правительством в 2019 году и включает 12 видов, которые обладают генетически детерминированными качествами агрессии и силы. Среди них — питбульмастифы, амбульдоги, акбаши, бразильские бульдоги и их метисы.