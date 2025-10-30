Илья Медведев: ЕР как партия должна ассоциироваться с созиданием
ЕР занимается реализацией новых проектов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Партия «Единая Россия» должна ассоциироваться с идеями созидания и развития, а не с запретами. Об этом рассказал руководитель проектов ЕР Илья Медведев.
«Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами», — передает РИА Новости слова Медведева. Он уточнил, что задачи партии связаны с созидательными проектами и помощью российскому бизнесу в их реализации.
Ранее Илья Медведев критиковал возможность применения китайской модели управления с жесткими мерами наказания за коррупцию в России, указывая на различия в культурных и управленческих традициях двух стран. При этом он отметил целесообразность участия «Единой России» в формировании инновационной экосистемы по аналогии с ролью Коммунистической партии Китая в развитии технологической сферы, что соответствует стратегическому курсу на достижение технологического суверенитета России.
