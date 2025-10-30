Логотип РИА URA.RU
Илья Медведев: «Единая Россия» поддерживает созидательные проекты
31 октября 2025 в 02:53
ЕР занимается реализацией новых проектов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Партия «Единая Россия» должна ассоциироваться с идеями созидания и развития, а не с запретами. Об этом рассказал руководитель проектов ЕР Илья Медведев.

«Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами», — передает РИА Новости слова Медведева. Он уточнил, что задачи партии связаны с созидательными проектами и помощью российскому бизнесу в их реализации.

Ранее Илья Медведев критиковал возможность применения китайской модели управления с жесткими мерами наказания за коррупцию в России, указывая на различия в культурных и управленческих традициях двух стран. При этом он отметил целесообразность участия «Единой России» в формировании инновационной экосистемы по аналогии с ролью Коммунистической партии Китая в развитии технологической сферы, что соответствует стратегическому курсу на достижение технологического суверенитета России.

