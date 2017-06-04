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04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
12:27  04 июня 2017 0

«Это не просто стечение обстоятельств». Российский сенатор объяснил, почему террористы атакуют Британию

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., косачев константин
Косачев отметил, что боевики бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в регионе, где терроризм пустил корниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что теракт в центре Лондона был совершен с максимальным расчетом на устрашающийся эффект. Сенатор отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией и с остальными странами запада в борьбе с терроризмом.

«Террористам уже недостаточно жертв, их действия были хорошо срежиссированы и растянуты — во времени и в пространстве — с тем, чтобы их увидело максимальное число свидетелей», — написал Косачев на своей странице в Facebook, напомнив, что это уже третий за последнее время теракт в Британии.

«И это уже не просто стечение обстоятельств. Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни. Политика, которую многие выходцы из него считают враждебной и агрессивной. Заслуживающей возмездия», — пояснил он.

Сенатор также отметил, что Россия готова работать с Великобританией и странами запада против терроризма и выразил соболезнования британскому народу.

Минувшей ночью в Лондоне террорист на минивэне въехал в группу людей на мосту. Позже появилась информация о том, что неизвестные, вооруженные ножами, атаковали прохожих в районе Боро-маркета, напоминает Life.ru. Власти квалифицировали происходящее как теракт. Погибли шесть человек, около 50 пострадали.

Марина Мотылева
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