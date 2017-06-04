12:27 04 июня 2017 0

Косачев отметил, что боевики бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в регионе, где терроризм пустил корни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что теракт в центре Лондона был совершен с максимальным расчетом на устрашающийся эффект. Сенатор отметил, что Россия готова сотрудничать с Великобританией и с остальными странами запада в борьбе с терроризмом.

«Террористам уже недостаточно жертв, их действия были хорошо срежиссированы и растянуты — во времени и в пространстве — с тем, чтобы их увидело максимальное число свидетелей», — написал Косачев на своей странице в Facebook, напомнив, что это уже третий за последнее время теракт в Британии.

«И это уже не просто стечение обстоятельств. Бьют по стране, чья политика долгое время была наиболее активной в том регионе, где терроризм пустил корни. Политика, которую многие выходцы из него считают враждебной и агрессивной. Заслуживающей возмездия», — пояснил он.

Сенатор также отметил, что Россия готова работать с Великобританией и странами запада против терроризма и выразил соболезнования британскому народу.

Минувшей ночью в Лондоне террорист на минивэне въехал в группу людей на мосту. Позже появилась информация о том, что неизвестные, вооруженные ножами, атаковали прохожих в районе Боро-маркета, напоминает Life.ru. Власти квалифицировали происходящее как теракт. Погибли шесть человек, около 50 пострадали.