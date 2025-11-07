Логотип РИА URA.RU
Небензя описал, как «разговаривал за жизнь» с американским коллегой

07 ноября 2025 в 06:22
Постпред РФ при ООН обсудил с коллегой из США жизнь и Газу

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о проведенной беседе с американским коллегой по организации Майком Уолтцем. По его словам, они обсуждали ситуацию с безопасностью в Газе и смогли поговорить за жизнь.

«Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь», — сообщил Небензя. По его словам, они произвели друг на друга хорошее впечатление.

Он также отметил, что американцы продвигают проект резолюции по ситуации в Газе. Небензя заявил, что в документе есть немало вопросов, которые будут обсуждаться в будущем.

Санкции ООН против России невозможны, заявлял ранее Небензя. В последнее время Москва часто сталкивается с заявлениями о санкциях, исходящими от президента США Дональда Трампа. Однако, по мнение Небензи, данные высказывания преимущественно направлены на внутреннюю аудиторию США, которую необходимо поддерживать в определенном настрое.

