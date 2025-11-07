В Госдуме напомнили об увеличении больничных выплат со следующего года

Минимальная выплата по больничному вырастет с 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

С 2026 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда (МРОТ), что автоматически повлечет за собой увеличение минимальных выплат по больничным листам. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Размер минимальной выплаты по больничному также вырастет с 2026 года по сравнению с 2025 годом. Следовательно, для расчета минимального размера пособия за один день больничного в 2026 году берем 27 093 рубля и делим их на количество календарных дней в календарном месяце, на который пришлись дни болезни», — рассказал Леонов в беседе с RT.

Парламентарий напомнил, что пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из заработка гражданина за два предыдущих года. Если работник в этот период не имел дохода или его средний заработок был ниже актуального МРОТ, то для расчета пособия применяется величина МРОТ.

Продолжение после рекламы

Депутат привел конкретные примеры. Так, в январе 2026 года минимальный дневной размер пособия составит 873,97 рубля (27 093 / 31), в феврале 2026 года — 967,61 рубля (27 093 / 28), а в апреле 2026 года — 903,10 рубля (27 093 / 30). Леонов заключил, что, несмотря на разный размер дневного пособия в зависимости от длины месяца, общая сумма выплаты за полный календарный месяц нетрудоспособности не может быть ниже установленного МРОТ.