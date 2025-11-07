КНДР выпустила ракету в сторону Японии
07 ноября 2025 в 08:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Северная Корея запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает береговая охрана Японии. Как уточняет военное ведомство, пуск ракеты был произведен ранним утром. Дальнейшие детали уточняются.
