Россиянам начнут отключать интернет и SMS в двух случаях

«Коммерсант»: в России вскоре начнут блокировать SIM-карты
07 ноября 2025 в 06:24
В России вскоре могут временно блокировать SIM-карты, если, например, ими не пользовались 72 часа

В России вскоре могут временно блокировать SIM-карты, если, например, ими не пользовались 72 часа

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России планируют временно отключать интернет и мобильную связь на SIM-картах, если они не была активна более 72 часов или если владелец карты не вернулся с международного роуминга. Об этом предупреждают эксперты. 

«В ближайшее время в России планируется ввести 24-часовой „период охлаждения“ (во время которого не будут работать мобильный интернет и СМС) для отечественных сим-карт. Меры будут введены если абоненты были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов», — рассказали источники журналистам «Коммерсанта». 

Отмечается, что если карта была заблокирована, то владельцу необходимо будет пройти верификацию в виде капчи (теста, который определяет, что пользователь — это реальный человек, а не робот). В настоящий момент подобная система действует для иностранных пользователей. Технические специалисты рассказали журналистам, что подобные меры, предположительно, будут применяться в качестве меры противодействия беспилотникам.

Ранее отмечалось, что с ноября 2025 года мобильные операторы получат право блокировать SIM-карты при условии, если на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. В первую очередь в зону риска блокировки попадут те номера, которые давно не использовались. 

