Россиянам начнут отключать интернет и SMS в двух случаях

В России планируют временно отключать интернет и мобильную связь на SIM-картах, если они не была активна более 72 часов или если владелец карты не вернулся с международного роуминга. Об этом предупреждают эксперты.

«В ближайшее время в России планируется ввести 24-часовой „период охлаждения“ (во время которого не будут работать мобильный интернет и СМС) для отечественных сим-карт. Меры будут введены если абоненты были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов», — рассказали источники журналистам «Коммерсанта».

Отмечается, что если карта была заблокирована, то владельцу необходимо будет пройти верификацию в виде капчи (теста, который определяет, что пользователь — это реальный человек, а не робот). В настоящий момент подобная система действует для иностранных пользователей. Технические специалисты рассказали журналистам, что подобные меры, предположительно, будут применяться в качестве меры противодействия беспилотникам.

