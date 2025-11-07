В Германии назвали одно российское оружие, которое навсегда изменило ход боевых действий
Германия боится российских дронов
Вооруженные силы Германии и страны НАТО не готовы противостоять российским беспилотникам. Об этом сообщил немецкий военный корреспондент Ибрагим Набер. По его мнению, эта технология навсегда изменила характер современного конфликта, создав критически важный разрыв в потенциалах.
«Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным. <...> Я вижу <...>, что мы далеки от того, чтобы <...> быть готовыми к обороне», — написал Набер в статье для Focus.
Как отметил военкор, ключевым преимуществом российских дронов является их способность делать поле боя «более прозрачным», что коренным образом меняет стратегию ведения боевых действий. Такое сценарий, по мнению Набера, демонстрирует уязвимость Западной Европы.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Запад испытывает обеспокоенность не каким-либо отдельным видом вооружений, а совокупной военной мощью России, передает «Царьград». Комментируя вопрос о том, какие системы — «Орешник» или «Буревестник» — вызывают наибольшие опасения, депутат заявил, что Запад боится самой России, в арсенале которой присутствует весь спектр современного оружия.
