В Германии назвали одно российское оружие, которое навсегда изменило ход боевых действий

Вооруженные силы Германии и страны НАТО не готовы противостоять российским беспилотникам. Об этом сообщил немецкий военный корреспондент Ибрагим Набер. По его мнению, эта технология навсегда изменила характер современного конфликта, создав критически важный разрыв в потенциалах.

«Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным. <...> Я вижу <...>, что мы далеки от того, чтобы <...> быть готовыми к обороне», — написал Набер в статье для Focus.

Как отметил военкор, ключевым преимуществом российских дронов является их способность делать поле боя «более прозрачным», что коренным образом меняет стратегию ведения боевых действий. Такое сценарий, по мнению Набера, демонстрирует уязвимость Западной Европы.

