Трамп заявил о значительном прогрессе в решении украинского конфликта

В вопросе мирного урегулирования украинского конфликта есть значительный прогресс, заявил Трамп Фото: Official White House / Shealah Craighead

На пути к миру на Украине был достигнут значительный прогресс. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп и отметил, что пока до сих пор не удалось достигнуть мира.

«РФ и Украина. Мы не достигли мира пока что, но, я думаю, добились значительного прогресса», — сказал Трамп во время совместного с лидерами стран Центральной Азии мероприятия. Слова передал телеканал Fox News.

Мнение экспертов о сроках окончания украинского конфликта разнятся. Российская сторона требует устранения первопричин кризиса и хочет, чтобы ее законные требования были учтены странами. Некоторые политические аналитики придерживаются мнения, что конфликт может возобновиться при урегулировании без устранения этих самых первопричин.

