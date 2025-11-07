Логотип РИА URA.RU
Чем в колонии будет заниматься осужденный генерал Попов

Осужденный генерал Попов будет делать в колонии сети от беспилотников
07 ноября 2025 в 06:19
Попов будет делать в колонии сети от дронов

Попов будет делать в колонии сети от дронов

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, переведенный в колонию общего режима в Подмосковье для отбывания пятилетнего срока за мошенничество и служебный подлог, будет заниматься изготовлением сетей для защиты от украинских беспилотников. Об этом сообщил адвокат экс-военнослужащего Сергей Буйновский.

«Сегодня Иван Иванович выходит на работу в колонии, куда он прибыл для отбытия наказания, где будет заниматься изготовлением сетей для защиты от украинских дронов для спецоперации», — сказал юрист в разговоре с ТАСС. Адвокат отметил, что самочувствие его подзащитного удовлетворительное, он готовится к подаче кассационной жалобы и благодарен всем, кто его поддерживает.

В конце июля Второй Западный окружной военный суд оставил в силе приговор Тамбовского гарнизонного суда, согласно которому генерал-майор Иван Попов был лишен звания и осужден на пять лет колонии. Срок его наказания истекает в мае 2029 года.

Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а Попов — также в служебном подлоге. Суд зачел им время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, а также наложил арест на их имущество для обеспечения штрафа и взыскал процессуальные издержки. Закрытый процесс в Тамбове длился почти полгода и завершился 24 апреля вынесением обвинительного приговора.

Следствие установило, что Попов и генерал-лейтенант Олег Цоков организовали хищение более 1,7 тысячи тонн военного металлопроката, а Моисеев сбыл его. Ущерб государству превысил 100 миллионов рублей. Уголовное преследование Цокова прекращено в связи с его смертью, а Попов вину не признал. Власти Запорожской области не признали себя потерпевшими по делу.

Материал из сюжета:

Уголовные дела в Минобороны России

