Чем в колонии будет заниматься осужденный генерал Попов

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов, переведенный в колонию общего режима в Подмосковье для отбывания пятилетнего срока за мошенничество и служебный подлог, будет заниматься изготовлением сетей для защиты от украинских беспилотников. Об этом сообщил адвокат экс-военнослужащего Сергей Буйновский.

«Сегодня Иван Иванович выходит на работу в колонии, куда он прибыл для отбытия наказания, где будет заниматься изготовлением сетей для защиты от украинских дронов для спецоперации», — сказал юрист в разговоре с ТАСС. Адвокат отметил, что самочувствие его подзащитного удовлетворительное, он готовится к подаче кассационной жалобы и благодарен всем, кто его поддерживает.

В конце июля Второй Западный окружной военный суд оставил в силе приговор Тамбовского гарнизонного суда, согласно которому генерал-майор Иван Попов был лишен звания и осужден на пять лет колонии. Срок его наказания истекает в мае 2029 года.

Иван Попов и бизнесмен Сергей Моисеев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а Попов — также в служебном подлоге. Суд зачел им время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, а также наложил арест на их имущество для обеспечения штрафа и взыскал процессуальные издержки. Закрытый процесс в Тамбове длился почти полгода и завершился 24 апреля вынесением обвинительного приговора.