Россияне установили рекорд по поиску подходящей им работы
Соискатели находят работу за пять месяцев в 2025 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Россияне стали быстрее искать работу — если в 2009 году средняя продолжительность поиска была 7,4 месяца, то в 2025 она составляет пять месяцев. Это самый минимальный срок за все время наблюдения.
«Россияне, оставшиеся без работы, начали устраиваться значительно быстрее: теперь поиск нового места занимает примерно пять месяцев. С момента начала учета подобных данных в 2009 году средняя продолжительность поиска составляла около 7,4 месяца», — сообщают «Известия».
Ранее URA.RU писали, что с трудностями при поиске новой работы в 2025 году испытывают 91%, несмотря на рекордно низкую безработицу (около 2%) и явный кадровый дефицит. Соискатели сталкиваются с конкуренцией, сложными условиями труда и возрастным барьером.
