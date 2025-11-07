Россияне установили рекорд по поиску подходящей им работы

Соискатели находят работу за пять месяцев в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

Россияне стали быстрее искать работу — если в 2009 году средняя продолжительность поиска была 7,4 месяца, то в 2025 она составляет пять месяцев. Это самый минимальный срок за все время наблюдения.

«Россияне, оставшиеся без работы, начали устраиваться значительно быстрее: теперь поиск нового места занимает примерно пять месяцев. С момента начала учета подобных данных в 2009 году средняя продолжительность поиска составляла около 7,4 месяца», — сообщают «Известия».